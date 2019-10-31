  • BIST 98.469
  • Altın 277,722
  • Dolar 5,7155
  • Euro 6,3638
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Hastalıklara Karşı Ev İlaçlarını Öğrendiler

» »
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Galaksi-Evren Grubu öğrencileri “Büyük Annelerin Ev İlaçlarını İnceliyorum” eğitim atölyesinde nesilden nesile geçen popüler ev yapımı ilaçlar hakkında bilgiler alarak tıbbi çaylar hazırladı.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Hastalıklara Karşı Ev İlaçlarını Öğrendiler

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Galaksi-Evren Grubu öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü ve Fitoterapi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin eğitimini gerçekleştirdiği  “Büyük Annelerin Ev İlaçlarını İnceliyorum” programında, mevsim değişikliklerinde yaygınlaşan soğuk algınlığı-grip hastalıklarından korunmak için veya  öksürük vb şikayetler için kullanılabilecek  tıbbi bitkileri (kekik, ıhlamur, tarçın,papatya, kuşburnu,mürver, ebegümeci,hatmi çiçeği vb) öğrendiler  ve ailece içebilecekleri tıbbi çay karışımları hazırlamayı öğrendiler.

Öğrencilere ev ilaçlarına yönelik bilimsel bilgiler konusunda sunum yapan Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrencilere soğuk algınlığı, ishal, yaralanmalar ve uyku için evde büyük annelerin hazırladığı “ev ilaçlarını ve  bitkilerini “ tanıttı.

Soğuk Algınlığı Çayı Hazırladılar…

Sunumun ardından evde yararlanılan tıbbi  bitkileri mikroskop altında inceleyen öğrenciler, soğuk algınlığı ve gripte kullanılan ıhlamur, kekik, mürver gibi bitkilerden tıbbi çay hazırladılar. Taze zencefil çayı için zencefilden kesit alıp boyadıktan sonra mikroskopta inceleyen öğrenciler mor renkli nişasta tanelerini gözlemlediler. Öğrenciler bitkilerden hazırladıkları çayları evlerine götürmek üzere hazırlayıp paketlediler.

Hastalıklara Karşı Bitkilerden Hazırlanan Çayları Öğrendiler…

Kıbrıs’da yaygın olarak “mülver” denilen kurutulmuş mürver çiçekleri ile ıhlamur ve kekik karışımlarının soğuk algınlığı, gripte; papatya, nane, rezene karışımının hazımsızlıkta  yararlı olduğunu öğrendiler. Ağız boğaz yaraları ve büyük anne ve büyük babaların protez dişlerinin yarattığı yaralarda adaçayı, papatya karışımından hazırlanan tıbbi çayın gargara olarak da kullanılabileceğini ve çok faydalı olacağını öğrendiler. Tıbbi çay karışımının 150-200 ml’lik fincana 1-2 tatlı kaşığı konup üzerine kaynar su dökülüp fincanın ağzının cam ya da porselen tabak ile kapatılıp 5-10 dakika bekletildikten sonra süzülüp, ılık ılık yudum yudum içilmesi gerektiğini öğrenen öğrenciler, kendilerinin hazırladığı çay karışımlarından kendi fincanlarına uygun miktarda koyup üzerine sıcak su ekleyip, bekleyerek içmeyi denediler. Tıbbi çayı tatlandırmak için ılık haldeyken bal ilave edilebileceğini, balı çok sıcakken eklenirse antioksidan etkisinin azalacağı bilgisi de öğrencilere aktarıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • “Kıbrıs’ın Dünü Bugünü ve Geleceğine İlişkin Çözüm Önerileri’’ isimli kitap Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı29 Ekim 2019 Salı 11:22
  • Hakan Daloğlu’nun Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırladığı kişisel sergisi Sucuoğlu tarafından açılıyor28 Ekim 2019 Pazartesi 18:01
  • Sagin Abzalov ile Yasbi Agitayev tarafından hazırlanan iki ayrı kişisel resim sergisi Taçoy tarafından açıldı28 Ekim 2019 Pazartesi 16:56
  • “Sağlık Hizmetlerinde Hasta Katılımı” Konusu Üroloji Hemşireliği Kongresi’nde Anlatıldı…27 Ekim 2019 Pazar 18:02
  • Kazakistanlı Sanatçılar Abzalov ile Agitayev’in Kişisel Resim Sergileri Pazartesi YDÜ’de Taçoy tarafından açılacak26 Ekim 2019 Cumartesi 13:17
  • Ağır yaralanarak tedavi edilen “Astrid” isimli Caretta Caretta 4 yil aradan sonra özgürlüğüne kavuşuyor25 Ekim 2019 Cuma 11:11
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel hazırlanan 227 eserden oluşan 9 sergi Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy tarafından açıldı24 Ekim 2019 Perşembe 17:05
  • Kansızlık Hastalığı Yaygınmı?23 Ekim 2019 Çarşamba 11:14
  • Taçoy, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak22 Ekim 2019 Salı 13:55
  • Yakın Doğu Üniversitesi ve Uluslararası Uyku Tıbbı Teknoloji Derneği arasında işbirliği protokolü imzalandı21 Ekim 2019 Pazartesi 16:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti