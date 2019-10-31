Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Hastalıklara Karşı Ev İlaçlarını Öğrendiler

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Galaksi-Evren Grubu öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü ve Fitoterapi Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin eğitimini gerçekleştirdiği “Büyük Annelerin Ev İlaçlarını İnceliyorum” programında, mevsim değişikliklerinde yaygınlaşan soğuk algınlığı-grip hastalıklarından korunmak için veya öksürük vb şikayetler için kullanılabilecek tıbbi bitkileri (kekik, ıhlamur, tarçın,papatya, kuşburnu,mürver, ebegümeci,hatmi çiçeği vb) öğrendiler ve ailece içebilecekleri tıbbi çay karışımları hazırlamayı öğrendiler.

Öğrencilere ev ilaçlarına yönelik bilimsel bilgiler konusunda sunum yapan Prof. Dr. Filiz Meriçli, öğrencilere soğuk algınlığı, ishal, yaralanmalar ve uyku için evde büyük annelerin hazırladığı “ev ilaçlarını ve bitkilerini “ tanıttı.

Soğuk Algınlığı Çayı Hazırladılar…

Sunumun ardından evde yararlanılan tıbbi bitkileri mikroskop altında inceleyen öğrenciler, soğuk algınlığı ve gripte kullanılan ıhlamur, kekik, mürver gibi bitkilerden tıbbi çay hazırladılar. Taze zencefil çayı için zencefilden kesit alıp boyadıktan sonra mikroskopta inceleyen öğrenciler mor renkli nişasta tanelerini gözlemlediler. Öğrenciler bitkilerden hazırladıkları çayları evlerine götürmek üzere hazırlayıp paketlediler.

Hastalıklara Karşı Bitkilerden Hazırlanan Çayları Öğrendiler…

Kıbrıs’da yaygın olarak “mülver” denilen kurutulmuş mürver çiçekleri ile ıhlamur ve kekik karışımlarının soğuk algınlığı, gripte; papatya, nane, rezene karışımının hazımsızlıkta yararlı olduğunu öğrendiler. Ağız boğaz yaraları ve büyük anne ve büyük babaların protez dişlerinin yarattığı yaralarda adaçayı, papatya karışımından hazırlanan tıbbi çayın gargara olarak da kullanılabileceğini ve çok faydalı olacağını öğrendiler. Tıbbi çay karışımının 150-200 ml’lik fincana 1-2 tatlı kaşığı konup üzerine kaynar su dökülüp fincanın ağzının cam ya da porselen tabak ile kapatılıp 5-10 dakika bekletildikten sonra süzülüp, ılık ılık yudum yudum içilmesi gerektiğini öğrenen öğrenciler, kendilerinin hazırladığı çay karışımlarından kendi fincanlarına uygun miktarda koyup üzerine sıcak su ekleyip, bekleyerek içmeyi denediler. Tıbbi çayı tatlandırmak için ılık haldeyken bal ilave edilebileceğini, balı çok sıcakken eklenirse antioksidan etkisinin azalacağı bilgisi de öğrencilere aktarıldı.