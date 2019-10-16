Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri işaret dili öğrenerek örnek bir farkındalığa imza atıyor

Kıbrıs’ta bir ilk olma özelliği taşıyan, 6-17 yaşındaki çocuklara özel hazırlanmış müfredatla renkli ve eğlenceli farklı bir eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, okullarda büyük bir eksiklik ve ihtiyaç olan “İşaret Dili Dersi”ni eğitim müfredatına ekledi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgide, çocukların duyarlılık kazanmalarını, işitme engelli çocukları anlamalarını, onlara destek olmalarını sağlamak amacıyla, 2019-2020 Kış Döneminde 9-11 yaşarası Güneş grubu öğrencilerine Ellerimiz Sesimiz Olsun başlıklı “İşaret Dili Dersi” farkındalık eğitimleri verildiği belirtildi.

Duyan çocuklarda, işaret dili eğitiminin, dil, bilinçsel, duygusal ve sosyal gelişimleri üzerinde birçok olumlu etkileri olduğu saptanan bilimsel çalışmalar neticesinde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Müfredatına eklenen İşaret Dili Dersi gelecek dönemlerde daha geniş kapsamda verilecek.

Emrah Soykan: “Farkındalık Yaratmayı Amaçladık…”

Toplum içerisinde farklı engel gruplarına rastlamanın mümkün olduğunu, bunlardan bir tanesinin de işitme engeli olduğunu dile getiren İşaret Dili Dersi eğitimcisi ve Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Emrah Soykan, toplumun en büyük problemi olan iletişim probleminin farkına varmak ve onların kültürünü daha yakından tanımak amaçlı Ellerimiz Sesimiz Olsun isimli Türk İşaret Dili farkındalık dersini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ders kapsamında öğrencilerin engellilere yönelik olan farkındalık ve tutumlarına olumlu yönde küçük de olsa bir katkı yapılması yanında, bu bireylere karşı sorumluluklarımız ve davranışlarımızın nasıl olması gerektiği konusunda fikir alışverişi gerçekleştirildiğini aktaran Soykan, işaret dili ile ilgili kendimizi tanıtma ve karşı tarafı tanıma amaçlı küçük çaplı uygulamalar yaptıklarını anlattı.

Soykan, Alfabe, isim-soyisim, yaşadığımız ve doğduğumuz yer, yaşımız gibi konularda kendimizi Türk İşaret Dilini kullanarak ifade etmeyi öğrendik. Tabi ki işaret dili de tıpkı diğer yabancı diller gibi geniş bir içeriğe sahip o yüzden bir günde işaret dili öğrenmemiz mümkün değil. Bu sebeple dersimizi daha çok farkındalık yaratmayı amaçlayarak planlayarak gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin ders süresince konuşmadan düşüncelerini ifade edebileceğini görmesi, onlarda işaret diline yönelik büyük şaşkınlık ve heves yarattı. İlerleyen süreçte daha kapsamlı ve daha uzun süreli bir eğitim ile bu dili kavrayacakları fırsatları onlara sağlayacağız” dedi.