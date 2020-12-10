  • BIST 1.360
  • Altın 465,539
  • Dolar 7,8620
  • Euro 9,5253
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 20 yeni vaka!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Materyallerle Tasarım Yaratma Becerilerini Geliştirdiler

» »
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, öğrencilerin sürdürülebilir yaşam becerileri, hayvanlarla terapi, hayal gücü geliştirme, saygı ve hoşgörü kavramlarını pekiştiren etkinlikler gerçekleştirdi.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Materyallerle Tasarım Yaratma Becerilerini Geliştirdiler

Güz Dönemi derslerini her hafta Cumartesi günü tüm çocuklara ücretsiz olarak sürdüren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, 6-8 yaş Dünya Grubu, ‘Hayal Dünyamıza Yolculuk Yapalım’ 9-11 yaş Güneş Grubu ‘Hayvanların İyileştirici Güçleri’, 12-15 yaş Galaksi Grubu ise ‘0 Atık Projesi’ etkinliklerini yaptılar. Tüm grup öğrencileri ortak yürütülen "İşaret Dili" temel eğitiminde de temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimeleri öğrenerek, kendi aralarında çalışma yaptı. ‘Merak Et, Araştır, Öğren’ etkinliğinde ise ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında saygı, hoşgörü ve farkındalık kavramları üzerinde duruldu.

 

Hayal Dünyasına Yolculuk

Dünya Grubu öğrencileri gerçekleştirdikleri ‘Hayal Dünyamıza Yolculuk Yapalım’ etkinliğinde, değişik materyallerle tasarım ve yeni çizim teknikleri öğrendiler. Marul, kalemtıraş atıkları, makas, havuç dilimleri atıkları ve yapraklar gibi ellerinde olan çeşitli materyallerle tasarımlar yapan öğrenciler, yeni çizim teknikleri ile de tanıştılar. Renkli ve eğlenceli uygulamalı dersin sonunda çocuklar, evde tamamladıkları çalışmalarını ekranda arkadaşlarıyla paylaştılar.

 

Hayvanların İyileştirici Gücünden İnsanlar  Nasıl Yararlanıyor...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, program sürecindeki eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin kişisel yetenekleri, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi edinmesini amaçlayan rehberlik çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Güneş Grubu öğrencileri ‘Hayvanların İyileştirici Güçleri’ni konuştu. Öğrenciler, atların, kedilerin ve yunusların yaydıkları frekans dalgalarıyla insanları nasıl iyileştirdikleri, geliştirilen terapinin uygulamalarıyla oluşan etkileşim hakkında bilgi aldılar.

 

Değerlendir Yeniden Kullan...

Çocuklara sürdürülebilir yaşam becerilerini benimsetmeyi, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi” etkinliğini gerçekleştiren Galaksi Grubu öğrencileri de atık maddelerden yeni ürün elde etmeyi deneyimledi. Sıfır atığa dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler, ihtiyaçları olmayan materyalleri nasıl dönüştürebilecekleri konusunda bilgilendirildi.

 

Temel İşaret Dili Eğitimleri Devam Ediyor...

Eğitim çağındaki çocuklara “İşaret Dili”ni tanıtmayı, işitme engelliler ile iletişim kurabilme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan “Temel İşaret Dili” eğitiminde de tüm gruplardaki öğrenciler, doğum tarihilerini göstermeyi öğrendiler. İşaret dili eğitiminde her hafta çocuklara temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimeler öğretilerek işaretler, alfabe, renkler, yiyecekler ve acil durumlarda kullanılabilecek kelimeler videolarla gösterilerek uygulamalar yapılıyor.

 

Saygı, Hoşgörü ve Farklılıklara Saygı Duyma Algısı Pekiştirildi...

‘Merak Et, Araştır, Öğren’ etkinliğinde ise ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ konusu ele alındı. Engelli bireyler için toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, engelli hakları ve engelli bireylere saygı üzerinde duruldu. Etkinlik sonunda öğrenciler, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin yaşam ve insan haklarına saygılı olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak konularında kendi çektikleri işaret dili videolarını paylaştılar.

 

Çevrimiçi Dersler Tüm Çocuklara  Ücretsiz...

Eğlenceli yönüyle bilimin tanıtıldığı aynı zamanda çocukların zihinsel ve bedensel yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik eğitim desteklerinin verildiği Kıbrıs'ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi derslerini çevrimiçi olarak tüm çocuklara ücretsiz sunuyor. Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler www.ozaygunselcocukuniversitesi.org adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak kaydını gerçekleştirebiliyor. Güzel Kıbrıs'ın tüm çocuklarının herhangi bir katılım ücreti ödemeden katılabilecekleri Kış dönemi eğitimleri, her Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında çevrimiçi olarak yapılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güzel Sanatlar Yıl Sonu Sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda 15 Aralık’ta Açılacak08 Aralık 2020 Salı 13:40
  • Karaciğer Tümöründen Ameliyatla Kurtulma Şansı Olmayan İki Hasta, Radyomikroküre Tedavisi ile YDU Hastanesi’nde Umut Buldu07 Aralık 2020 Pazartesi 16:16
  • Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC’nin Yerli ve Milli Otomobili “GÜNSEL B9” ile Test Sürüşü Yaptı06 Aralık 2020 Pazar 12:04
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Mutfak Atölyesinde Eğlenerek Öğrendi…02 Aralık 2020 Çarşamba 15:46
  • YDU'de Düzenlenen Çevrimiçi Panelde Pandeminin Gazeteciliğe Etkileri Tartışıldı01 Aralık 2020 Salı 14:54
  • Yakın Doğu'ya ait 5 tane müze Aralık ayı sonuna kadar ücretsiz olarak halkın ziyaretine açık olacak30 Kasım 2020 Pazartesi 16:05
  • Yakın Doğu Üniversitesi'nde Yanak Dokusundan Yeni Damak Yapıldı29 Kasım 2020 Pazar 18:00
  • YDÜ'de Yanak Dokusundan Yeni Damak Yapıldı29 Kasım 2020 Pazar 12:21
  • Yakın Doğu Enstitüsü’nün Düzenlediği Panelde ABD Başkanlık Seçimlerinin Küresel Siyasete Yansımaları Masaya Yatırıldı28 Kasım 2020 Cumartesi 14:25
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nden 12 Bilim İnsanı, “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer aldı.26 Kasım 2020 Perşembe 17:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti