Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Materyallerle Tasarım Yaratma Becerilerini Geliştirdiler

Güz Dönemi derslerini her hafta Cumartesi günü tüm çocuklara ücretsiz olarak sürdüren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde, 6-8 yaş Dünya Grubu, ‘Hayal Dünyamıza Yolculuk Yapalım’ 9-11 yaş Güneş Grubu ‘Hayvanların İyileştirici Güçleri’, 12-15 yaş Galaksi Grubu ise ‘0 Atık Projesi’ etkinliklerini yaptılar. Tüm grup öğrencileri ortak yürütülen "İşaret Dili" temel eğitiminde de temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimeleri öğrenerek, kendi aralarında çalışma yaptı. ‘Merak Et, Araştır, Öğren’ etkinliğinde ise ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ kapsamında saygı, hoşgörü ve farkındalık kavramları üzerinde duruldu.

Hayal Dünyasına Yolculuk

Dünya Grubu öğrencileri gerçekleştirdikleri ‘Hayal Dünyamıza Yolculuk Yapalım’ etkinliğinde, değişik materyallerle tasarım ve yeni çizim teknikleri öğrendiler. Marul, kalemtıraş atıkları, makas, havuç dilimleri atıkları ve yapraklar gibi ellerinde olan çeşitli materyallerle tasarımlar yapan öğrenciler, yeni çizim teknikleri ile de tanıştılar. Renkli ve eğlenceli uygulamalı dersin sonunda çocuklar, evde tamamladıkları çalışmalarını ekranda arkadaşlarıyla paylaştılar.

Hayvanların İyileştirici Gücünden İnsanlar Nasıl Yararlanıyor...

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, program sürecindeki eğitimlerin yanı sıra öğrencilerin kişisel yetenekleri, sosyal ve psikolojik gelişimleri hakkında bilgi edinmesini amaçlayan rehberlik çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu kapsamda Güneş Grubu öğrencileri ‘Hayvanların İyileştirici Güçleri’ni konuştu. Öğrenciler, atların, kedilerin ve yunusların yaydıkları frekans dalgalarıyla insanları nasıl iyileştirdikleri, geliştirilen terapinin uygulamalarıyla oluşan etkileşim hakkında bilgi aldılar.

Değerlendir Yeniden Kullan...

Çocuklara sürdürülebilir yaşam becerilerini benimsetmeyi, doğa dostu tüketim alışkanlıkları ve atık yönetimi farkındalığı geliştirmeyi amaçlayan ‘Sıfır Atık Projesi” etkinliğini gerçekleştiren Galaksi Grubu öğrencileri de atık maddelerden yeni ürün elde etmeyi deneyimledi. Sıfır atığa dikkat çekilen etkinlikte öğrenciler, ihtiyaçları olmayan materyalleri nasıl dönüştürebilecekleri konusunda bilgilendirildi.

Temel İşaret Dili Eğitimleri Devam Ediyor...

Eğitim çağındaki çocuklara “İşaret Dili”ni tanıtmayı, işitme engelliler ile iletişim kurabilme konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan “Temel İşaret Dili” eğitiminde de tüm gruplardaki öğrenciler, doğum tarihilerini göstermeyi öğrendiler. İşaret dili eğitiminde her hafta çocuklara temel günlük konuşmalarda kullanılan kelimeler öğretilerek işaretler, alfabe, renkler, yiyecekler ve acil durumlarda kullanılabilecek kelimeler videolarla gösterilerek uygulamalar yapılıyor.

Saygı, Hoşgörü ve Farklılıklara Saygı Duyma Algısı Pekiştirildi...

‘Merak Et, Araştır, Öğren’ etkinliğinde ise ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ konusu ele alındı. Engelli bireyler için toplumda farkındalık oluşturmak için gerçekleştirilen etkinlikte, engelli hakları ve engelli bireylere saygı üzerinde duruldu. Etkinlik sonunda öğrenciler, bedensel ve zihinsel engelli bireylerin yaşam ve insan haklarına saygılı olmak, onların önündeki engelleri kaldırmak konularında kendi çektikleri işaret dili videolarını paylaştılar.

Çevrimiçi Dersler Tüm Çocuklara Ücretsiz...

Eğlenceli yönüyle bilimin tanıtıldığı aynı zamanda çocukların zihinsel ve bedensel yeteneklerini keşfetmeye ve geliştirmeye yönelik eğitim desteklerinin verildiği Kıbrıs'ın ilk ve tek Çocuk Üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, COVID-19 salgını nedeniyle 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi derslerini çevrimiçi olarak tüm çocuklara ücretsiz sunuyor. Eğitimlere katılmak isteyen öğrenciler www. ozaygunselcocukuniversitesi. org adresinde yer alan online kayıt formunu doldurarak kaydını gerçekleştirebiliyor. Güzel Kıbrıs'ın tüm çocuklarının herhangi bir katılım ücreti ödemeden katılabilecekleri Kış dönemi eğitimleri, her Cumartesi saat 10:00-11:30 arasında çevrimiçi olarak yapılıyor.