  • BIST 1.360
  • Altın 452,000
  • Dolar 8,1413
  • Euro 9,6794
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Moda ve Tasarım Atölyesinde Buluştu

» »
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ücretsiz ve online olarak düzenlediği bahar yarıyılı etkinliklerine devam ediyor. 
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Moda ve Tasarım Atölyesinde Buluştu

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ücretsiz ve online olarak düzenlediği bahar yarıyılı etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta Dünya (6-8 yaş), Güneş (9-11 yaş) ve Galaksi (12-15 yaş) grubu öğrencileri moda ve tasarım atölyesinde buluştu. Kendi tasarımlarını yapan öğrenciler, Londra'da yaşayan ünlü  moda tasarımcısı Kıbrıslı Türk Hüseyin Çağlayan’ın hayat hikayesini ve tasarımlarını yaparken nelerden ilham aldığını da öğrendi.

Kıbrıslı Moda Tasarımcısı Hüseyin Çağlayan’dan İlham Aldılar

Bu hafta gerçekleştirilen “Haftanın Bilim İnsanı” etkinliğinde farklı bir alandan bir ismin hayat hikayesi üzerinde duruldu. Öğrenciler, Londra'da yaşayan ünlü  moda tasarımcısı Kıbrıslı Türk Hüseyin Çağlayan’ın hayat hikayesini ve tasarımları hakkında bilgi alarak, ünlü modacının nelerden ilham aldığını öğrendi. Hüseyin Çağlayan’ın tasarımlarını gören çocuklar, "Kaşıktan Kukla Yapıyorum" etkinliğinde Çağlayan’dan ilham alarak kukla ve kıyafet tasarımları yaptılar.

Geleceğin Tasarımcıları…

Çocukları tasarım dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan "Kaşıktan Kukla Yapıyorum" etkinliğinde renkli keçelerle ve dekoratif malzemelerle kuklalar tasarlayan öğrenciler, yaratıcılıklarını kullanırken bir yandan da eğlendiler. Etkinlikte tasarladıkları kuklaları için kıyafetler de tasarladılar.

Çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlayan "Dostum Matematik" etkinliğinde ise Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri bu hafta zeka soruları çözerek eğlendiler. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin bütün çocuklara açık olarak gerçekleştirilecek bir sonraki online ve ücretsiz etkinliği 17 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünya Çocuk Konferansı, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Ev Sahipliğinde 21-23 Mayıs’ta KKTC'de Yapılacak06 Nisan 2021 Salı 10:56
  • YDÜ Mimarlık Fakültesi Tarafından Çıkarılan “Yakın Mimarlık”, Uluslararası Bilimsel İndekslerde Taranmaya Başladı05 Nisan 2021 Pazartesi 13:37
  • Erkek Çocuklarda Kızlara Oranla 4 Kat Daha Yaygın Olan Otizmin Etkilerini, Erken Tanı ve Yoğun Bir Tedaviyle Aşmak Mümkün03 Nisan 2021 Cumartesi 12:59
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İş Birliği ile Ülke Çocukları Sanatla Buluşacak02 Nisan 2021 Cuma 09:51
  • YDÜ COVİD-19 PCR Laboratuvarında Çalışılan Testlerin Doğruluk ve Güvenilirliğine MOTAKK’tan Tam Puan02 Nisan 2021 Cuma 09:27
  • Kaza Sonucu Boynu Kırılan Duayen Spor Hocalarından Orhan Demircan YDÜ Hastanesi’nde Ameliyat Edildi01 Nisan 2021 Perşembe 11:04
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Haftanın Bilim İnsanı COVID-19 Aşısını Geliştiren Özlem Türeci31 Mart 2021 Çarşamba 14:07
  • Yakın Doğu Yeniboğaziçi Kampüsünde Kitap Dizilimi Süren Büyük Kütüphane 500 bin kitabı hizmete sunacak30 Mart 2021 Salı 15:24
  • YDÜ Büyük Kütüphane, 29 Mart - 4 Nisan Kütüphane Haftası’nı Etkinliklerle Kutlayacak30 Mart 2021 Salı 15:22
  • Bilişim Suçları Yasası’nın Medya Üzerindeki Etkileri, YDÜ'nün Düzenleyeceği Panelde Masaya Yatırılacak29 Mart 2021 Pazartesi 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti