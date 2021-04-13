Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Moda ve Tasarım Atölyesinde Buluştu

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ücretsiz ve online olarak düzenlediği bahar yarıyılı etkinliklerine devam ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ücretsiz ve online olarak düzenlediği bahar yarıyılı etkinliklerine devam ediyor. Bu hafta Dünya (6-8 yaş), Güneş (9-11 yaş) ve Galaksi (12-15 yaş) grubu öğrencileri moda ve tasarım atölyesinde buluştu. Kendi tasarımlarını yapan öğrenciler, Londra'da yaşayan ünlü moda tasarımcısı Kıbrıslı Türk Hüseyin Çağlayan’ın hayat hikayesini ve tasarımlarını yaparken nelerden ilham aldığını da öğrendi.

Kıbrıslı Moda Tasarımcısı Hüseyin Çağlayan’dan İlham Aldılar

Bu hafta gerçekleştirilen “Haftanın Bilim İnsanı” etkinliğinde farklı bir alandan bir ismin hayat hikayesi üzerinde duruldu. Öğrenciler, Londra'da yaşayan ünlü moda tasarımcısı Kıbrıslı Türk Hüseyin Çağlayan’ın hayat hikayesini ve tasarımları hakkında bilgi alarak, ünlü modacının nelerden ilham aldığını öğrendi. Hüseyin Çağlayan’ın tasarımlarını gören çocuklar, "Kaşıktan Kukla Yapıyorum" etkinliğinde Çağlayan’dan ilham alarak kukla ve kıyafet tasarımları yaptılar.

Geleceğin Tasarımcıları…

Çocukları tasarım dünyası ile tanıştırmayı amaçlayan "Kaşıktan Kukla Yapıyorum" etkinliğinde renkli keçelerle ve dekoratif malzemelerle kuklalar tasarlayan öğrenciler, yaratıcılıklarını kullanırken bir yandan da eğlendiler. Etkinlikte tasarladıkları kuklaları için kıyafetler de tasarladılar.

Çocuklara matematiği sevdirmeyi amaçlayan "Dostum Matematik" etkinliğinde ise Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri bu hafta zeka soruları çözerek eğlendiler. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin bütün çocuklara açık olarak gerçekleştirilecek bir sonraki online ve ücretsiz etkinliği 17 Nisan Cumartesi günü düzenlenecek.