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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Öğrendi

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Öğrendi
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Öğrendi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Sağlıklı Beslenmenin Püf Noktalarını Öğrendi

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi  6-8 yaş Dünya, 9-11 yaş Güneş ve  12-15  yaş Galaksi grubu öğrencileri, Cumartesi günü gerçekleştirdikleri çevrimiçi eğitimlerinde evde sağlıklı “süt burger” yapmayı öğrendi.

Çocuklara sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanmaları, besinlerin faydaları ve vitaminlerin ne işe yaradığını öğretmeyi amaçlayan etkinlikte, öğrenciler evlerindeki malzemelerle pankek hazırladı. Mutfak etkinliğiyle öğrencilere bir yandan özgüven aşılanırken diğer yandan yiyeceklerin yapısı ve nasıl pişirileceği ile ilgili püf noktaları da öğretildi. Aynı zamanda öğrenciler aileleri ile birlikte eğlenceli vakit geçirdi.

İşaret Dili ile Cümle Kurmaya Başladılar...

Her hafta gerçekleşen işaret dili eğitiminde de öğrenciler bugüne kadar öğrendikleri kelimeleri kullanarak cümleler kurdu. Kendi aralarında yaptıkları alıştırmalardan büyük keyif alan öğrenciler, işaret dili becerilerini geliştirmeye devam ettiler.

Haftanın Bilim İnsanı Jane Goodall...

Haftanın bilim insanı etkinliğinde ise dünyanın en ünlü primatologu olarak tanınan Jane Goodall ele alındı. Goriller ve maymunların hayatını yakından inceleyen Goodall’ın araştırmaları öğrenciler ile paylaşıldı. Hayvanların yaşamı ve hayvan davranışlarının insanlara benzerliği üzerinde durulan etkinlikte hayvan sevgisi de vurgulandı. 

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