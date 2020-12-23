Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri, Taş Boyama Etkinliği ile Yaratıcılık ve El Becerilerini Geliştirdi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Dünya, Güneş ve Galaksi grubu öğrencileri Cumartesi günü gerçekleştirdikleri çevrimiçi eğitimlerinde mutfak, sanat ve temel eğitim bilgilerini uygulamalı bir şekilde eğlenerek pekiştirdiler.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Dünya, Güneş ve Galaksi grubu öğrencileri Cumartesi günü gerçekleştirdikleri çevrimiçi eğitimlerinde mutfak, sanat ve temel eğitim bilgilerini uygulamalı bir şekilde eğlenerek pekiştirdiler.

6-8 yaş Dünya Grubu öğrencileri, hayvanlar hakkında bilgi toplayarak, hayvanların farklı ve bilinmeyen dünyasına göz atma fırsatı buldu. Kedilerin yaydığı frekans dalgalarının insanlar üzerindeki etkisi, atların terapi amaçlı kullanımı, yunusların çok güçlü ses dalgaları olması ve denizaltı yaşamındaki tehlikeleri hissetmeleri üzerine pek çok bilgi edinen öğrenciler, kendi evcil hayvanlarını da ekrandan arkadaşlarına tanıttılar.

9-11 yaş Güneş Grubu öğrencileri ‘Taş Boyama Etkinliği’ ile çeşitli taşlar üzerine uygulanan sulu boya çalışmaları yaptılar. Taş boyama etkinliğinde, renkler ve şekilleri kullanarak kendi tasarımlarını oluşturan öğrenciler, kendi tasarımlarını uygulayarak keyifli vakit geçirdiler. Oldukça şık ve sevimli taş boyama örnekleri ortaya çıkardılar.

Mutfakta Harikalar Yarattılar

12-15 yaş Galaksi Grubu öğrencileri de beş duyunun tamamının kullanıldığı ‘Mutfakta Harikalar Yaratıyorum’ etkinliğini gerçekleştirdi. Mutfak sorumluluğu kazandırma ve mutfak becerilerini geliştirmenin hedeflendiği etkinlikte öğrenciler, evlerindeki malzemeleri kullanarak ikramlıklar hazırladı. Öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen etkinlikte, gastronomi becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

İşaret Dili eğitimlerinde ise öğrenciler zaman kavramlarını öğrendi. Ders kapsamında ‘dün, bugün, akşam, gece’ gibi zaman kavramlarını öğrenerek, kendi aralarına alıştırmalar yaptılar.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, 26 Aralık Cumartesi günü çocuk sunucularla birlikte "yeni yıl" temalı sanatsal etkinlikleri içeren eğitimlerine devam edecek.