Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Yaratıcılık ve Kişisel Özelliklerin Gelişimine Yönelik Atölye Çalışması Yaptılar…

Çocuklarının yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirmeyi desteklemek ve teşvik etmek amacıyla eğitim müfredatı profesyonel eğitimciler tarafından hazırlanan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi eğitim programı, öğrencileri bilim ve sanatın eğlenceli yüzü ile tanıştıran eğitim atölyeleri ile devam ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, Kış programı beşinci haftasında çocukların bilgi, beceri ve farkındalıklarını artırmayın sağlayan sanatsal, sportif ve bilime yönelik atölye çalışmalar yapıldı.

Müzik Aletlerini Tanıdılar…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Dünya grubu öğrencileri, yaratıcılıklarını ve iletişim becerilerini geliştirmeyi destekleyen “Müzik Aletlerini Tanıyor Kendi Bestemi Yapıyorum” atölyesi ile Yakın Doğu Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünde oyunlar eşliğinde notaları öğrenerek, müzik aletlerini tanıdılar. Daha sonra tekrarlanacak eğitim ile çocukların müzik aletlerini detaylı öğrenmesi ve kendi bestelerini yapması sağlanacak.

Eğitim programı çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan göle giderek gölde bulunan ördekleri ve bitkileri inceleyen Dünya grubu öğrencileri, “Cadılar Bayramının Muhteşem Şekerleri” etkinliği ile çeşitli malzemelerden cadılar bayramına özel değişik şekilli şekerler yaptılar.

Bir İnsanın Yalan Söylediği Nasıl Anlaşılır…

Güneş Grubu öğrencileri ise Psikoloji bölümü ile “Yalan Söyleyince Anlaşılır mı?” eğitim atölyesine katılarak değişik duyguları öğrendiler. Öğrenciler, değişik duygulara karşı verilen farklı tepkileri de deneyimlediler. Eğitim atölyesi kapsamında Yalan Nedir? Yalan Öğrenilir mi? Yalan Bir Hastalık mıdır?, Kişi Hangi Durumlarda Yalan Söylemek Zorunda Hisseder? Yalan karşısında hissedilen duygular ile ilgili öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Güneş Grubu öğrencileri daha sonra Eczacılık Fakültesinde “Akılcı İlaç Kullanımını Öğreniyorum” etkinliğine katılarak, T.C. Sağlık Bakanlığının çeşitli yaş grubu çocukları için hazırladığı akılcı ilaç kullanımı ile ilgili video izleyerek video ile ilgili sohbet ettiler. İlacın şeker olmadığı ve doktor tarafından verilmedikçe kullanılmaması gerektiği gibi bilgileri öğrencilere verildi.

Yapay Zeka Yazılımını Öğrendiler…

Galaksi-Evren Gurubu öğrencileri de Yakın Doğu Üniversitesi Teknoloji Girişimi NERİTA ve Yakın Doğu Üniversitesi Robotik Laboratuarı işbirliği ile düzenlenen “Yapay Zeka Projesi 2” etkinliğine katıldılar. Daha önceki etkinlikte projenin ne olduğunu öğrenen öğrenciler bu derste de yapay zeka ve yazılımı hakkında detaylı bilgiler aldılar. Öğrenciler üçüncü etkinlikte yapacakları yazılım için çalışma yaptılar.

Felsefe konusunda da bilinçlendirilen Galaksi-Evren Gurubu öğrencileri daha sonra akademisyen Dr. E. Miray Yazgan Yalkın ile Felsefe Nedir? Neden Önemlidir? konulu eğitim atölyesine katıldılar. Eğitim kapsamında çocuklar felsefenin ne olduğunu ve günlük hayatımızda felsefenin yerini tartışarak öğrendiler.

Sporla Güne Başladılar…

Yaş gruplarına göre farklı eğitim atölyelerine katılan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, eğitim programına başlamadan önce Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde sabah yürüyüşü yaparak Spor Kulesinde sportif faaliyetlere katıldılar. Spor Kulesinde son zamanlarda oldukça popüler olan indoor bisiklet egzersizi Spining aktivitesine katılan öğrenciler, Spinning Nedir? Spinning Egzersizi Nasıl Yapılır? Neden Spinning Egzersizi Yapmak Gerekir? gibi konularda bilgi sahibi oldu.