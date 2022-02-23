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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öncülüğünde Düzenlenecek Olan 3. Dünya Çocuk Kongresi, 23 Nisan’da Başlayacak

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öncülüğünde Düzenlenecek Olan 3. Dünya Çocuk Kongresi, 23 Nisan’da Başlayacak
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öncülüğünde Düzenlenecek Olan 3. Dünya Çocuk Kongresi, 23 Nisan’da Başlayacak

Düzenleme ve bilim kurullarında KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Kanada, İsveç, İspanya, Hindistan, Azerbaycan, Kazakistan ve daha pek çok ülkeden üniversitelerinin yer aldığı kongrede merkezine çocukları alan pek çok konu tartışılacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin; Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi iş birliğinde düzenlediği 3. Dünya Çocuk Kongresi, 22-23-24 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Dünyada çocuklara adanan tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda başlayacak olan 3. Dünya Çocuk Kongresi’nde merkezine çocukları alan önemli vizyon toplantıları yapılacak.

Kongre, bu yıl yüz yüze ve online oturumlarla hibrit bir şekilde yapılacak. Dünyanın çeşitli ülkelerinden alanında uzman pek çok akademisyeni bir araya getirecek kongrenin, yüz yüze toplantıları Antalya’da gerçekleştirilecek. 3. Uluslararası Dünya Çocuk Kongresi, aynı zamanda online katılıma da açık olacak. Düzenlenecek online oturumlarla, kongrede tartışılacak konuların daha geniş bir katılımla ele alınması sağlanmış olacak.

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Pek çok ülkeden katılım olacak

Onursal başkanlığını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel’in üstlendiği 3. Dünya Çocuk Kongresi’nin düzenleme kurulu başkanlığını Prof. Dr. Zehra Altınay ve bilim kurulu başkanlığını ise Prof. Dr. Fahriye Altınay üstlenecek.

Düzenleme ve bilim kurullarında KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Kanada, İsveç, İspanya, Hindistan, Azerbaycan, Kazakistan ve daha pek çok ülkenin üniversitelerinin yer aldığı kongrede, çocuk haklarından eğitime, göçten, çocuk işçiliğine, aileden spora, beslenmeden sağlık sorunlarına kadar pek çok konu başlığı tartışılarak önemli bir vizyon çalışması gerçekleştirilecek. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, Girne Üniversitesi ve Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi önderliğinde yapılacak olan kongre, IKSAD paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Anna Günsel: “Çocuklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluğu, yerel ölçekten uluslararası ölçeğe taşıyacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin genç bir çocuk üniversitesi olsa da arkasında, Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin yarım asırlık bilgi ve tecrübesinin bulunduğunu söyleyen Anna Günsel, “Geçtiğimiz 3 yılda, ülkemizde bine yakın çocuğa ulaşmak, onların hayatına dokunmak ve kendilerini keşfetme yolculuğuna şahit olmak bizim için tarif edilemez bir gururdu. Bu yıl ev sahipliğini üstleneceğimiz 3’üncü Dünya Çocuk Kongresi ile çocuklarımıza karşı duyduğumuz sorumluluğu, yerel ölçeken uluslararası ölçeğe taşıyacak olmanınn mutluluğunu yaşıyoruz” ifadesini kullandı.

Kongrenin başlayacağı 23 Nisan’da Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin de üçüncü yaşını kutlayacağını hatırlatan Günsel, “Dünya çocuklarının geleceğine dair uluslararası ölçekte önemli tartışmaların yürütüleceği böylesine önemli bir kongrenin organizasyonunu ikinci defa üstlenmek bizim için büyük bir gurur” ifadesini kullandı.

 

 

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