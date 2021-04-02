Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İş Birliği ile Ülke Çocukları Sanatla Buluşacak

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin çocukları sanatla buluşturarak hayal güçlerini desteklemek amacıyla başlattığı “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesi bütün ülke çocuklarına ulaşacak. Projeyi hayata geçirmek için Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli’nin imzaladığı protokolle, “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesine Kuzey Kıbrıs’taki tüm ilk, orta ve liselerdeki öğrenciler katılabilecek.

Proje ile koronavirüs salgını nedeniyle okullarından uzak kalan ve uzaktan eğitim ile tanışan çocukların, tüm dünyada yaşanan salgın günlerinden hayal güçlerini ürüne çevirerek özgüvenleri gelişmiş olarak çıkmaları amaçlanıyor.

Sanat Eserleri, Çocukların Hayal Güçleri ile Dile Gelecek

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin başlattığı “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesi kapsamında, Lefkoşa Dereboyu’ndaki Günsel Sanat Müzesi, Yakın Doğu Üniversitesi Yerleşkesindeki Günsel Ofis Müzesi ve Lefkoşa Surlariçi Şehir Müzesinde yer alan ödüllü ressamların eserleri ile ilgili öğrenciler öykü, şiir ve kompozisyonlar kaleme alacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi programlarında olduğu gibi, çocuklar yaşlarına göre Dünya (6-8 yaş), Güneş (9-11), Galaksi & Evren (12-17) olarak gruplandırılacak. Proje ön jürisinin her yaş grubuna uygun olarak belirlediği üçer eser, dijital ortamda okullara ulaştırılarak çocuklardan bu eserlerle ilgili hayal güçlerini kullanarak öykü, şiir veya kompozisyonlar yazmaları istenecek. Ön jüri incelemesini geçen öykü ve kompozisyonlar büyük jüri tarafından içerik, anlatım ve yazım kuralları açısından değerlendirilerek her yaş grubu için dereceye giren ilk üç belirlenecek.

Çocukların, ressamların eserlerinden etkilenerek hayal güçleri ile yazacakları öykü ve kompozisyonları email yoluyla geleceginyazarı@ ozaygunselcocukuniversitesi. org adresine göndermeleri için son tarih ise 17 Mayıs 2021 olarak belirlendi.

Sonuçlar 19 Mayıs Gençlik Haftasında Açıklanacak

Büyük jüri tarafından dereceye girmeye hak kazanan öğrenciler, 19 Mayıs Gençlik haftasında açıklanarak çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Ayrıca dereceye giren ve ön elemeyi geçen tüm çocukların öykü ve kompozisyonları “Sanat Eserlerine Çocuk Bakışı” ismiyle kitaplaştırılarak, e-kitap olarak da düzenlenecek ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından 21-23 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenmekte olan Dünya Çocuk Kongresi’nde de Türkçe konuşan ülkelerden katılan akademisyenlere armağan edilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Bu projenin geleceğimiz olan çocuklarımızın, sanatla iç içe büyüyerek evrensel bir vizyon kazanmalarına büyük bir katkısı olacağına inanıyorum.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın desteği ile hayata geçecek “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesinin önemine vurgu yapan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın, sanatla iç içe büyüyerek evrensel bir vizyon kazanmalarına büyük bir katkısı olacağına inandığım bu projeye destek vermeyi bir sorumluluk olarak görüyorum” ifadesini kullandı. Günsel Ailesi’nin kuruculuğunu yaptığı müzelerle, KKTC’de zengin bir kültür ve sanat hayatı tesis ettiğini söyleyen Olgun Amcaoğlu, “Sanatın çocuklarımızla buluşmasına öncülük eden Günsel Ailesi ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’ne teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Çocuklarımızın gelecekte gurur duyacakları eserler yaratmalarına destek olmak istiyoruz.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocukların sanatla iç içe büyümelerinin önemini vurgulayarak, “Çocukları Sanatla Buluşturuyoruz” projesi ile çocukların sanatla kalıcı bağlar oluşturmasını amaçladıklarını söylüyor. Yaş gruplarına göre belirlenecek eserlerin çocukların hayal güçlerini harekete geçirerek öykü, şiir ve kompozisyonlara dönüşeceğini söyleyen Prof. Dr. Meriçli, “Çocuklarımızın gelecekte gurur duyacakları eserler yaratmalarına destek olmak istiyoruz; onların , kendi yeteneklerini keşfetmelerini ve ürün yaratma becerilerini geliştirmeyi sağlayacak projelere devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın da desteği bizleri onurlandırdı diyen Prof. Dr. Filiz Meriçli, projemizin tüm öğrencilere duyurulması için katkıda bulunacak çok değerli okul yöneticilerine ve çok değerli öğretmenlerimize de şimdiden teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz. Çok iyi biliyoruz ki gelecek nesiller değerli öğretmenlerimizin katkılarıyla gelişecekler” diyerek sözlerini tamamladı.