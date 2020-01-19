  • BIST 121.475
  • Altın 294,762
  • Dolar 5,8926
  • Euro 6,5369
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…

» »
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Velilere Yönelik “Ergenlik Dönemi” Semineri Düzenlendi…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi tarafından Çocuk ve Ergen Psikoloğu Uzm. Çağla Akarsel’in katılımıyla velilere yönelik “Ergenlik Dönemi” hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yöneticileri, öğretmenleri ve çok sayıda velinin katıldığı seminerde Uzm. Psk. Çağla Akarsel, çocukların gelişim dönemleri hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi 101 No’lu Salonda gerçekleştirilen seminerin açılış konuşmasını Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli yaptı. Katılımcılara hitap eden Prof. Dr. Meriçli, Ailelerin ergenlik döneminde çocukları ile nasıl iletişim kuracakları, onları nasıl anlayabileceklerini ve ortaya çıkan sorunlarla nasıl baş edebileceklerini, ergenlik döneminde çocukların yaşadığı duygu ve sıkıntıları anlamalarına yardımcı olmak amacıyla semineri düzenlediklerini söyledi.

Ergenlik Dönemi Tüm Boyutları ile Ele Alındı…

Ergenlik dönemi kapsamında ergenlerin bedensel, duygusal, psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimine değinen Uzm. Psk. Çağla Akarsel, ergenlerin dönem içerisinde kimlik arayışlarına, ebeveyn tutumlarının farklılıklarına ve ergenlik dönemindeki etkilerine, bu dönemdeki ergenlerin benlik algısına, ergenlere sınır koyma konusundaki hususlara değindi.

Velilerden gelen soruları da cevaplayarak süreçle ilgili merak edilenlere açıklık getiren Uzm. Psk Akarsel, bireysel danışmanlık hizmeti talep eden veliler için de görüşmeler yaptı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yüksek Lisans Ve Doktora Kayıtları Başladı…17 Ocak 2020 Cuma 20:37
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Programı Bilimsel ve Sosyal İletişim Becerileri Kazandıran, Sorgulama Becerisini Geliştiren Eğitim Atölyeleri ile Devam Ediyor…15 Ocak 2020 Çarşamba 16:18
  • Güzellik kavramı büyük bir ekonomik sektör haline geldi14 Ocak 2020 Salı 17:10
  • Derviş Eroğlu Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak14 Ocak 2020 Salı 13:40
  • Kalp Damar Hastalıkları Erken Tanı ve Yaşam Şekli Değişikliği İle Kontrol Altına Alınıyor13 Ocak 2020 Pazartesi 17:40
  • Orta Asya Bölgesi “Scopus Kazakistan- 2019 Ödülü” Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Allaberen Ashyralyev’e verildi13 Ocak 2020 Pazartesi 17:11
  • Kes, Çırp, Karıştır, Öğren… Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Öğrencileri Eğlenceli Mutfakla Tanışıyor…12 Ocak 2020 Pazar 22:43
  • Klasik Müziğin Büyüleyici Dünyasına Davet…Yakın Doğu Üniversitesi “8-15 Yaş Klasik Müzik Şenliği” Düzenliyor.12 Ocak 2020 Pazar 22:42
  • Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Nesnelerin İnterneti” İrdelendi…12 Ocak 2020 Pazar 22:41
  • Yakın Doğu Koleji 12. Sınıf Öğrencileri Girne Üniversitesi Uçak ve Gemi Simülatörlerini Uygulamalı Olarak Deneyimledi…12 Ocak 2020 Pazar 22:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti