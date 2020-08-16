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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi Öğrencileri Yeni Deneyimler Kazanmaya Devam Ediyor...

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi Öğrencileri Yeni Deneyimler Kazanmaya Devam Ediyor...
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Dönemi Öğrencileri Yeni Deneyimler Kazanmaya Devam Ediyor...
Öğrencilerin yaz dönemlerini eğlenerek, yeni bilgiler öğrenerek, grup çalışmalarına katılarak ve merak ettiklerini sorarak geçirdikleri Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yaz dönemi sekizinci haftasını geride bıraktı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Dünya, Güneş ve Galaksi grupları öğrencileri Yakın Doğu Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik eğitimleri kapsamında programlara katılarak yeni deneyimler kazandılar.

Laboratuvarda Deney Çalışmaları Yaptılar...

Yaparak ve yaşayarak öğrenme modelini uygulayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yaz dönemi sekizinci haftasında öğrencilerin olaylara aktif bir şekilde katılabileceği en uygun ortamlardan biri olan laboratuvarlarda uygulamalar yapıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendisilik Fakültesi laboratuvarlarında deneyler yaparak kimyasal reaksiyonları tanıyan öğrenciler, pratik yapma ve araştırma yeteneklerinin gelişmesini sağlayan deneysel çalışmalara katılma şansı yakaladı. Daha sonra Tıp Fakültesi’nde vücudumuzun savunma bariyeri olan derinin fonksiyonları ve yapısı ile deri dikişleri gibi konularda bilgi edindinen öğrenciler, alçı yapımı hakkında da bilgilendiler. 

Avukatlık Mesleği Hakkında Bilgiler Edindiler...

Hukuk fakültesinde avukatlık mesleği hakkında bilgiler alan öğrenciler, adaletin ne demek olduğunu, özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu, hak ve hukukkavramlarını öğrenerek, sanal duruşma etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerin meslekleri tanıyarak kendi geleceklerine dair daha iyi karar verebilmeleri amacı ile düzenlenen etkinlikte, öğrenciler cübbe giyerek örnek bir duruşma salonu ortamında hâkim, avukat, davacı ve davalı rollerini canlandırdılar. 

Yaratıcılık ve El Becerilerini Geliştiren Aktiviteler Yaptılar...

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında öğrenciler geri dönüşüm malzemelerinden sokakta yaşayan hayvanlara yuva yapıp, mama ve su kapları tasarlayarak Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünün çeşitli yerlerine koydular. İnşaat fakültesinde teknik bilgiler toplayan öğrenciler rengarenk çiçek tarhları yaptarak kampüs köşelerini renklendirdiler. Sanat etkinlikleri kapsamında ise el becerilerini geliştiren öğrenciler, Heykel Atölyesi’nde kil çalışmaları yaptılar, deriden çantalar ve cüzdanlar tasarladılar.

Mutfakta Eğlenceli Saatler...

Pizza, pasta ve yemek yapmanın püf noktalarını öğrenen öğrenciler, kendi pizzalarını yapıp yediler. Pizza hamurunun hazırlanışı, yapımı ve farklı fırınlarda nasıl pişirilmesi gerektiğini öğrenen öğrenciler, hazırladıkları yiyecekleri ailelerine ikram etmek üzere evlerine götürdüler. Mutfak etkinliğinde gönüllerince eğlenerek kendi yiyeceklerini yapma imkanı bulan öğrenciler,  mutfağı ve araç gereçleri tanıyarak, mutfakta dikkatli ve temiz çalışmanın önemini de benimsemesidi.

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