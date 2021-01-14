Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Yenilediği Etkinlik Programı ile Yeni Eğitim Dönemine Hazır

Eğitimlerine çevrimiçi devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, eğitim müfredatında uyguladığı STEAM modeli ile bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanatı, çocuklara yeni ve çekici yollarla öğretmeye devam ediyor.

Eğitimlerine çevrimiçi devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, eğitim müfredatında uyguladığı STEAM modeli ile bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanatı, çocuklara yeni ve çekici yollarla öğretmeye devam ediyor.

Farklı yaş gruplarının kişisel gelişimine yönelik eğitim programları oluşturan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, Bahar Dönemi eğitimlerinde ders programını geliştirerek, çocukları araştırmaya, keşfetmeye ve yeni şeyler öğrenip yaratmaya yönlendirmeyi amaçlayan eğitimler uygulayacak. Bu kapsamda yeni dönemde ders programına “Dostum Matematik” ve “Haftanın Bilim İnsanı” başlıklı etkinlikler eklendi.

Eğlenceli, Eğitici ve Öğretici Yeni Etkinlikler...

Öğrencilerin matematik ile ilgili olumsuz görüşlerini ortadan kaldırmayı amaçlayan “Dostum Matematik” etkinliği ile çocukların matematiksel becerilerini artırmak, soru çözmeye teşvik etmek ve matematiğin hayatımızdaki yerini günlük yaşamdan örnekler ile öğrenmesi amaçlanıyor. ‘Haftanın Bilim İnsanı’ etkinliğinde ise merak ve keşfetme dürtülerini ortaya çıkarmak için bilim insanları, mucitler ve kaşiflerin yaşamlarından örneklerle çocuklara, hayal güçleri ile nasıl yenilikler yaratabilecekleri gösterilecek.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Zenginleştirdiğimiz eğitim programlarımızla çocuklarımızın hayatlarını ve algılarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, eğitim programlarını yenileyerek zenginleştirmeye devam edeceklerini söyledi. Prof. Dr. Meriçli, “Bilim, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanatı çocukların gelişimin etkili bir şekilde kullanarak, hayatlarını ve algılarını zenginleştirmeyi hedefliyoruz” dedi. Yeni eğitim döneminde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi müfredatına eklenen “Dostum Matematik” etkinliğine ayrı bir parantez açan Prof. Dr. Meriçli, “Bu etkinliği çok önemsiyoruz. Günlük hayattan eğlenceli matematik işlemleriyle, farkettirmeden, çocukların matematik korkusunu gidermeyi ve matematiğin önemini algılatmayı hedefliyoruz” dedi.

“Haftanın Bilim İnsanı” etkinliği ile de çocukların ilham alacakları kişilerle tanıştırılması amaçlanıyor. Prof. Dr. Meriçli, “Çocukların, bilim insanlarının da bir zamanlar kendileri gibi çocuk olduğunu fark etmelerini istiyoruz. Çevrelerine dikkatli bakarak, inceleyerek, hayaller kurarak yenilikler keşfettiklerini anlatarak, çocuklarımızın ‘ben de olabilirim’ şeklinde motive olmalarını istiyoruz” diyor.

Derslere Kayıtlar Ücretsiz...

COVID-19 salgını nedeniyle tüm çocuklara ücretsiz online eğitim veren Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin birbirinden renkli, eğlenceli ve bilgilendirici eğitimlerine katılmak isteyen tüm çocuklar ozaygunselcocuni.neu.edu.tr sayfasından online kayıt formunu doldurarak kayıt yaptırabiliyor.