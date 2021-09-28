Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 2021-2022 Kış Akademik Dönemi yepyeni eğitim programlarıyla başlıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 2021-2022 eğitim dönemi, yüz yüze eğitim ile Ekim ayı itibariyle başlıyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, akademik başarıyı destekleyici ve eğlenceli kurs programları ile yeni dönemde de 06-17 yaş grubu öğrencileri ile buluşacak. Kıbrıs'ın ilk ve tek çocuk üniversitesinde farklı dallarda düzenlenecek eğitim programları ile çocukların hayal güçleri, farkındalıkları ve sosyal becerilerinin yanı sıra akademik başarılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Yeni dönem, yeni programlar...

2021-2022 eğitim döneminde eğitim programlarını da güncelleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, farklı yaş gruplarında öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özel ve grup kursları modeliyle yürütecek. Böylece öğrencilerin sosyal becerileri kadar akademik başarılarının da desteklenmesi planlanıyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yeni dönem kursları arasında ise Dil Kursu (Almanca, Fransızca, İngilizce), Matematik Kursu, Proje Yönetim Kursu, Farkındalık Kursu, Deney Kursu, Robotik Kodlama Kursu, Felsefe Kursu ve Mutfak Kursu programları ön plana çıkıyor.

Anna Günsel: “Yeni eğitim programlarımız, çocuklarımızın sosyal becerileri ile birlikte akademik başarılarını da desteklemeyi hedefliyor.”

Kıbrıs’ın tek çocuk üniversitesi olarak ülke çocuklarının kendilerini keşfederek özgüvenli ve donanımlı bireylere dönüşmeleri için eğitimlerine devam ettiklerini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, 2021-2022 akademik dönemi eğitimleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. “Yeni eğitim programlarımızla, çocuklarımızın sosyal becerileri ile birlikte akademik başarılarını da desteklemeyi hedefliyoruz” diyen Anna Günsel, “Uyguladığımız bilim-teknoloji-mühendislik- sanat ve matematik (STEAM) eğitim programlarıyla çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmayı sürdürürken, Dil Kursu (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve Matematik Kursu gibi yeni programlarla akademik başarılarını da en üst seviye taşıyacağız” ifadesini kullandı.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kayıtları sürüyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021-2022 Kış Akademik Dönemi kurslarına https:// ozaygunselcocukuniversitesi. org/online-kayit-formu/ adresi üzerinden kayıt yaptırabilir veya detaylı bilgi için 0548 834 13 38 irtibat numarasından bilgi alabilirsiniz.