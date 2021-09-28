  • BIST 1.381,700
  • Altın 494,62
  • Dolar 8,8630
  • Euro 10,3450
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 2021-2022 Kış Akademik Dönemi yepyeni eğitim programlarıyla başlıyor

» »
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 2021-2022 Kış Akademik Dönemi yepyeni eğitim programlarıyla başlıyor
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 2021-2022 Kış Akademik Dönemi yepyeni eğitim programlarıyla başlıyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde  2021-2022 eğitim dönemi, yüz yüze eğitim ile Ekim ayı itibariyle başlıyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, akademik başarıyı destekleyici ve eğlenceli kurs programları ile yeni dönemde de 06-17 yaş grubu öğrencileri ile buluşacak. Kıbrıs'ın ilk ve tek çocuk üniversitesinde farklı dallarda düzenlenecek eğitim programları ile çocukların hayal güçleri, farkındalıkları ve sosyal becerilerinin yanı sıra akademik başarılarının geliştirilmesi hedefleniyor.

anna-gunsel-002.jpg

Yeni dönem, yeni programlar...

2021-2022 eğitim döneminde eğitim programlarını da güncelleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, farklı yaş gruplarında öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak özel ve grup kursları modeliyle yürütecek. Böylece öğrencilerin sosyal becerileri kadar akademik başarılarının da desteklenmesi planlanıyor. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yeni dönem kursları arasında ise Dil Kursu (Almanca, Fransızca, İngilizce), Matematik Kursu, Proje Yönetim Kursu, Farkındalık Kursu, Deney Kursu, Robotik Kodlama Kursu, Felsefe Kursu ve Mutfak Kursu programları ön plana çıkıyor.

ozay-gunsel.jpg

Anna Günsel: “Yeni eğitim programlarımız, çocuklarımızın sosyal becerileri ile birlikte akademik başarılarını da desteklemeyi hedefliyor.”

Kıbrıs’ın tek çocuk üniversitesi olarak ülke çocuklarının kendilerini keşfederek özgüvenli ve donanımlı bireylere dönüşmeleri için eğitimlerine devam ettiklerini söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, 2021-2022 akademik dönemi eğitimleri hakkında önemli bilgiler paylaştı. “Yeni eğitim programlarımızla, çocuklarımızın sosyal becerileri ile birlikte akademik başarılarını da desteklemeyi hedefliyoruz” diyen Anna Günsel, “Uyguladığımız bilim-teknoloji-mühendislik-sanat ve matematik (STEAM) eğitim programlarıyla çocuklarımızın gelişimlerine katkıda bulunmayı sürdürürken, Dil Kursu (Almanca, Fransızca, İngilizce) ve  Matematik Kursu gibi yeni programlarla akademik başarılarını da en üst seviye taşıyacağız” ifadesini kullandı.

mutfak.jpg

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kayıtları sürüyor

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2021-2022 Kış Akademik Dönemi kurslarına https://ozaygunselcocukuniversitesi.org/online-kayit-formu/ adresi üzerinden kayıt yaptırabilir veya  detaylı bilgi için 0548 834 13 38 irtibat numarasından bilgi alabilirsiniz.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ve Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu bağımlılıkla topyekûn mücadele için üç yeni projeye başladığını açıkladı17 Eylül 2021 Cuma 14:56
  • Guinness Dünya Rekortmeni ekolojik atlet, deniz kızı Merle Liivand, YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi ve Öğrenci Dekanlığı Sosyal Sorumluluk Birimi iş birliğinde düzenlenen çevrimiçi seminere katıldı16 Eylül 2021 Perşembe 15:27
  • DGS Sonuçları Açıklandı, YDÜ Yine Birinci!15 Eylül 2021 Çarşamba 15:41
  • Çanakkale Deniz Savaşı Gemileri Koleksiyon Sergisi YDÜ'de açıldı15 Eylül 2021 Çarşamba 14:03
  • MSANC Başkanı ve YDÜ Tıp Fakültesi öğrencisi Asu Özince, 145 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen IFMSA toplantısında KKTC’yi temsil etti14 Eylül 2021 Salı 15:28
  • Derin izler bırakan Arpalık, Ayvasıl, Muratağa-Sandallar katliamları ile Erenköy direnişini resmeden eserler Surlariçi Şehir Müzesinde…13 Eylül 2021 Pazartesi 15:08
  • Yakın Doğu Koleji, Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji’nde görevli öğretmenlerin tümü aşılı13 Eylül 2021 Pazartesi 13:42
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ''Yeni Öğretim Yılı'' sergisi, Tokat Protokol Heyeti onuruna verilen resepsiyonla açıldı10 Eylül 2021 Cuma 15:05
  • Türk Eczacıları Birliği, Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer’e Yaşam Boyu Onur Ödülü Verdi09 Eylül 2021 Perşembe 16:51
  • YDÜ Hastanesi PCR ve ücretsiz antijen testlerinin yapılabileceği gün ve saatler güncellendi08 Eylül 2021 Çarşamba 16:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti