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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 21 Haziran’da yüz yüze başlayacak yaz dönemi kayıtları devam ediyor

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Yaz dönemi eğitimleri yüz yüze yapılacak
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde 21 Haziran’da yüz yüze başlayacak yaz dönemi kayıtları devam ediyor

Kıbrıs’ın çocuklara yönelik ilk ve tek üniversitesi olan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin 21 Haziran’da yüz yüze başlayacak yaz dönemi eğitim programları için devam eden kayıtlar Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin giriş katında oluşturulan kayıt ofisinde gerçekleştiriliyor.

 

Yaz dönemi eğitimleri yüz yüze yapılacak

Geçen yaz da eğitimlerini, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının izniyle, dünya sağlık örgütünün ve yerel otoritelerin belirlediği tüm hijyen kurallarını titizlikle uygulayarak yüz yüze gerçekleştirdiklerini hatırlatan Prof. Dr. Filiz Meriçli, “Eğitim programlarımızı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığımızın izni ve tüm hijyen kurallarını titizlikle uygulayarak, bu yaz da yüz yüze gerçekleştireceğiz” dedi. Sözlerine “Pandemi nedeniyle uzun süre evde kalıp online derslere devam eden çocuklarımıza, yaşıtları ile bir araya gelmek, yeni arkadaşlar edinmek, deneyerek, eğlenerek öğrenmek, dans, spor, müzik, deniz, doğa etkinliklerinde yeteneklerini keşfedip geliştirmek çok iyi gelecek” diyerek devam eden Prof. Dr. Meriçli, “Yaz dönemi programımız, pandemide bunalan çocuklarının mutlu olduğunu gören değerli velilerimize de çok iyi gelecektir” dedi.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin yaz programı 21 Haziran-20 Ağustos tarihleri arasında yürütülecek. Etkinlikler kapsamında öğrencilerin yaş gruplarına göre dizayn edilen, spor faaliyetleri (basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi vb.), yelken kursları, müzik etkinlikleri, izcilik faaliyetleri, dans kursları, deniz ve piknik organizasyonları gibi etkinliklerin yanında Yakın Doğu Üniversitesi ve Girne Üniversitesi akademisyenlerinin vereceği bilim, teknoloji, mühendislik, sanat ve matematik alanlarını kapsayan STEAM programları da düzenlenecek.

Kayıt ve eğitim programları hakkında 0548 833 13 38 numaralı telefondan ve Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Sosyal Medya hesaplarından bilgi alabilir, sorularınızı info@ozaygunselcocukuniversitesi.org adresine iletebilirsiniz.

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