Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Çocuklara, Zaman Yönetimi Eğitimi Verildi…

Eğitim programlarına çevrimiçi etkinliklerle devam eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, çocuklara zaman yönetimi becerilerini nasıl geliştireceklerini öğretmeyi amaçlayan etkinlikler düzenledi. 6-8 yaş Dünya Grubu, 9-11 yaş Güneş Grubu ve 12-15 yaş Galaksi Grubu öğrencilerine yönelik devam eden güz dönemi eğitimlerinde, zaman yönetiminin yanı sıra, İngilizce, sözcüklerde anlam, harf inkılabı ve işaret dili ile ilgili eğitici etkinlikler gerçekleştirildi.

Çocuklar Zaman Planlamalarını Kendileri Yapmalı

Çocuğun yaşına bağlı olarak, zaman planlamasını kendilerinin önemine vurgu yapılan etkinlikte, Galaksi Grubu öğrencilerine zamanın nasıl etkili kullanılacağı ve zaman planlamasının önemi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Çocukların zaman yönetimi konusunda alacağı eğitimle, hayatı boyunca anın kıymetini bilen ve ona göre davranan bir fert olmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yapılan ekinlikte, haftalık plan yapma ve kendi zaman planlamalarını yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili püf noktaları vurgulandı.

Yabancı Dil Eğitiminde Öykü Anlatımı...

Güneş Grubu öğrencilerinin yabancı dil konuşma becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak da İngilizce çocuk kitaplarından hikâyeler dinletildi. Çocukların İngilizce dinleme becerilerini geliştirmelerini destekleyen etkinlikte, hikâyelerde geçen kelimeler, renkler ve hayvanlarla ilgili çizimler yapılarak oyunlar oynandı.

Dünya Grubu öğrencileri ise, “sözcük ve anlam” etkinliğine katıldı. Çocuklar, etkinlik kapsamında, oyunlar eşliğinde eş sesli, zıt anlamlı ve eş anlamlı sözcükleri öğrendiler. Anlamca birbirinin karşıtı olan kelimeler, yazılış ve okunuş bakımından farklı, fakat anlamca aynı olan kelimeler hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler konuyla ilgili alıştırmalar yaptılar.

İşaret Dili ile Cümle Kurma Becerilerini Pekiştirdiler...

Tüm grup öğrencilerinin her hafta aldıkları işaret dili eğitiminde ise fiiller konusu işlendi. İşaret dili ile fiillerin nasıl gösterildiğini öğrenen öğrenciler, öğrendikleri kelimeleri birleştirerek cümleler kurdular.

Dünyada Kullanılan Alfabeler Hakkında Bilgi Edindiler...

Dersler sonunda gerçekleştirilen “Bunları biliyor muydunuz?” etkinlikleri kapsamında ise öğrencilere, harf inkılabı ve dünya üzerinde kullanılan diğer alfabeler hakkında bilgi verildi. Etkinlik kapsamında ilk alfabenin nasıl doğduğu ve kültürel, siyasal, dinsel etkilerle farklı alfabelerin nasıl ortaya çıktığı örneklerle anlatıldı. Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilan edilen “Harf Devrimi” hakkında da bilgiler edindiler.