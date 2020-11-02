Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde Çocukların Gelişimi Sanatla Destekleniyor…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yaratıcı sanat etkinlikleri konularını içeren “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitabı eğitim materyallerine entegre etti.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, yaratıcı sanat etkinlikleri konularını içeren “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitabı eğitim materyallerine entegre etti.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi yetkilileri, kitapta eş yazarlık yapan Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim üyesi, Plastik Sanatlar Bölüm başkanı Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Genel Koordinatörü Çağla Akarsel ve Koordinatörleri Aysun Gencebay ve Mina Darbaz hazır bulundu. Öğretmen ve veli tutumunun çocukların sanatsal becerilerini geliştirmede oldukça önemli olduğu vurgulanan ziyarette, kitabın eğitimciler tarafından çocuklarla etkileşimli eğitimsel ve sanatsal yaratıcılık etkinlikleri rehberi olarak kullanılması hususunda görüş birliğine varıldı.

“Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” adlı kitap, çocukluk döneminde yaratıcılığın gelişimi ve yaratıcılığın desteklenmesinde eğitimcinin rolü, erken çocukluk döneminde sanat gelişimi, sanat alanları özgünlük ve yaratıcılık ilişkileri, sanat çalışmalarının eğitim programındaki yeri ve yaratıcı sanat etkinlikleri konularını içeriyor.

Prof. Dr. Filiz Meriçli: “Sanat Eğitimi Verecek Eğitimcilerin Gelişmesine Kaynak Olabilecek Bir Kitap...”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocukların yaratıcı el becerilerini ortaya koyabilecekleri sanat çalışmaları aracılığıyla kişisel duygu ve düşüncelerini en iyi şekilde ifade edebilmelerini amaçladıklarını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Yücel Yazgın’ın eş danışmanlık yaptığı “Erken Çocuklukta Yaratıcılık ve Yaratıcı Çocuk Etkinlikleri” kitabı aynı zamanda eğitimcilerin gelişiminde ve yetişmesinde de kaynak olacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak öğrencileri bilim, sanat ve sporda, kendi alanlarında önde gelen insanlarla buluşturarak, farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Prof. Dr. Meriçli, 2020-2021 Güz Akademik Dönemi derslerinin tüm çocuklara ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildiğini de anımsattı.