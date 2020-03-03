Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde Yeni Konuları Keşfetmeye Devam Ediyor…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Kış Dönemi programı öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, sosyal ve bilişsel kapasitelerini geliştiren eğitim programlarıyla devam ediyor.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden verilen bilgiye göre, farklı yaş gruplarına göre hazırlanan eğitim atölyelerinde dünya, güneş, galaksi-evren grubu öğrencileri kış programı 10’uncu haftasında spor, sanat, fen bilimleri alanlarında sosyal becerilerini geliştiren eğitim uygulamaları yaptılar.

Baskı Çalışması Yaptılar…

Eğitim programlarına Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nde Hasan Binatlı ile sabah sporu ile başlayan Dünya grubu öğrencileri, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde Dr. Gökhan Okur ve Dr. Evrim Ergün ile “baskı resim yapıyorum” atölyesine katıldılar. Genç kuşaklara sanatsal yaratıcı bir perspektif kazandırarak yaratıcılık ile özgüveni ortaya çıkarma amacıyla programlanan eğitim kapsamında öğrenciler, köpük kartonları kullanarak deniz canlılarını resimlediler. Baskı tekniklerini öğrenen öğrenciler hem kullanılan malzemeleri tanıma, hem de yaratıcı bir baskı çalışması yapma imkanı buldu.

Arkadaşlık, Sadakat, Cesaret ve Aile Temasını Alan Film İzlediler…

Dünya grubu öğrencileri daha sonra komedi aile animasyonu “Tüylü Kaçak” adlı animasyon filmi izlediler. Sevdiklerinden ayrı kalan, başına hiç beklenmedik şeyler gelen ve özgürlüğü için elinden geleni ardına koymayan bir köpeğin macerasını anlatan film ile öğrenciler arkadaşlık, sadakat ve cesaret temalarını pekiştirdiler.

Çocuk Turizmi Konusunda Bilinçlendiler…

Güneş grubu öğrencileri de Yakın Doğu Üniversitesi Turizm Fakültesinde Doç. Dr. Nesrin Bahçelerli ile dünyada yeni trend olan “Çocuk Dostu Turizm” atölyesine katıldılar. Turizm kavramının sadece çocuklara özel mönüler, çocuk havuzları veya çocuklara yönelik animasyonlar olmadığı, turizmin otel tatili haricinde de dallarının olduğunu öğrenen öğrenciler, turizm ve seyahat sektöründe çocuk haklarının korunması, çocuğa karşı şiddetin önlenmesi gibi konularında da bilgi sahibi oldular. Atölye kapsamında öğrencilere, ülkemizde önem taşıyan doğa turizmi ile ilgili de bilgiler verildi.

Balıkların Yaşam Alanlarını Öğrendiler…

Güneş grubu öğrencileri daha sonra Veterinerlik Fakültesinde Yrd. Doç. Ayfer Fındık Pakrooh ile birlikte “Evde Akvaryum Beslemek Kolay Mı?” atölyesine katıldılar. Atölye kapsamında öğrenciler, balıkların deniz dışında yaşam alanlarının nereler olduğunu ve evimizde akvaryum kurmak için neler yapmamız gerektiğini öğrendiler.

Küresel Isınma Konusunda Bilinçlendirildiler…

Galaksi-Evren grubu öğrencileri ise Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun ile “Küresel Isınma ve Farkındalık” atölyesine katıldılar. Küresel ısınma ile ilgili belgesel izleyen öğrencilere küresel ısınma ve etkileri ile ilgili bilgiler verilerek, bu konuda gösterdikleri hassasiyetlerini sadece bugün değil, yaşamları boyunca yansıtmaları ve yaygınlaştırmalarının önemi vurgulandı. Eğitim atölyesi sonrasında öğrencilere evlerinde küresel ısınmanın artmasına neden olan davranışları yazmaları ödev olarak verildi.

Zorbalıkla Nasıl Başa Çıkılır?

Eğitim programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulesi’nde Hasan Binatlı ile spor yapan Galaksi-Evren grubu öğrencileri daha sonra, Özay Günsel Çocuk Üniversitesinden Uzm. Psikolog Çağla Akarsel ile farkındalık atölyesine gerçekleştirdiler. Bu atölyede öğrenciler, yaş guruplarında maruz kaldıkları zorbalık ile nasıl başa çıkacaklarını öğrendiler.