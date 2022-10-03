Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden Dünya Çocuk Günü’nde “Çocuk Şöleni” müjdesi!

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, ülkedeki bütün çocuklara ve ailelerine açık olacak “Çocuk Şöleni” düzenleyeceğini açıklayarak, “Dünya Çocuk Günü”nde anlamlı bir müjde verdi! Kasım ayında düzenlenecek olan “Çocuk Şöleni”, çocukların birbirleri ve aileleri ile eğlenceli bir gün geçirerek yeni eğitim dönemine çok daha motive bir şekilde başlamalarını amaçlıyor.

Ülkenin ilk ve tek çocuk üniversitesi olarak açıldığı ilk günden itibaren, merkezine bilim, sanat, mühendislik, teknolojiyi alan etkinlikleri; mesleki tanıtım kursları ve sosyal aktivitelerle çocukların gelişimlerine katkı sunarak hayatlarını zenginleştirmeyi amaçlayan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi, “Çocuk Şöleni” için de birbirinden renkli içerikler hazırlayacak.

Düzenlenecek şölende çocuklar, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde hazine avına çıkacak, oluşturulacak survivor parkurunda aileleriyle birlikte yarışacak ve düzenlenecek müzik ve spor etkinlikleri ile eğlenceli bir gün geçirecek. Çocuklar, aynı zamanda pek çok alanda düzenlenecek atölyelerle hayal güçlerini geliştirme şansı yakalayarak kendilerini keşfedecek. Çocuk Şöleninde ailelere yönelik de pek çok etkinlik ve atölye çalışması gerçekleştirilecek.

Kasım ayında düzenlenecek olan Çocuk Şöleni’nin programı ise önümüzdeki günlerde Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Anna Günsel: “Bir toplumun geleceği, ancak yetiştirdiği nesiller kadar parlak olabilir.”

Ülke çocukları için düzenleyecekleri “Çocuk Şöleni”ni, Dünya Çocuk Günü gibi anlamlı bir günde duyuruyor olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Anna Günsel, “Bir toplumun geleceği, ancak yetiştirdiği nesiller kadar parlak olabilir. Bütün uğraşımız pırıl pırıl bir nesil yetiştirmek” ifadesini kullandı.

“2019’da, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladığımız 23 Nisan’da kurduğumuz Özay Günsel Çocuk Üniversitesi ile; bir yandan düzenlediğimiz eğitim programları ile çocuklarımıza kendilerini keşfederek gelişmeleri için fırsatlar sunarken diğer yandan organizasyonunu üstlendiğimiz Dünya Çocuk Kongresi gibi uluslararası etkinliklerle dünya çocuklarının yaşadığı sorunlara ses olmaya çalıştık” diyen Anna Günsel, “Kasım ayında düzenleyeceğimiz Çocuk Şöleni ile de ülke çocuklarımıza anlamlı bir özel gün kazandırmayı ve geleceğimiz olan çocuklarımızın yeni eğitim dönemine güzel bir başlangıç yapamalarını sağlamayı istiyoruz” ifadelerini kullandı.