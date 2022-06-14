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Özay Günsel çocuk üniversitesi’nin düzenlediği “liseler arası çevre yuarışması”nda ödüller sahiplerini buldu

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Yarışma sonucunda, İzmir Özel Çakabey Lisesi, Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi,
Özay Günsel çocuk üniversitesi’nin düzenlediği “liseler arası çevre yuarışması”nda ödüller sahiplerini buldu

Yarışma sonucunda, İzmir Özel Çakabey Lisesi, Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi, İzmir Özel Türk Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Yakın Doğu Koleji ve Teknofen Koleji ödül kazandı.

Yarışma sonucunda, İzmir Özel Çakabey Lisesi, Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi, Anabilim Fen ve Teknoloji Lisesi, İzmir Özel Türk Koleji, Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi, Yakın Doğu Koleji ve Teknofen Koleji ödül kazandı.

 

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