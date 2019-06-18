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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin ilk öğrencileri eğitime başladı

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Çocukların erken yaşta üniversite ortamında bilim dünyası ile tanışmalarını sağlamayı, bilimsel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini geliştirme hedefiyle kurulan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019 yılı Eğitim faaliyetleri başladı.
Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nin ilk öğrencileri eğitime başladı

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nden verilen bilgiye göre, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri ilk günlerinde, beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle ve içinde eğitim-öğretim materyallerinin yer aldığı çantaların hediye edilmesiyle birlikte ders başı yaptılar.

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Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, ilk eğitim gününde velilere hoş geldiniz konuşması yaptı. Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane Salon 4’de veliler ve öğrencilerin bir araya geldiği toplantıda, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde görev alan Genel Sekreteri Duygu Kaptanoğlu Coşkun, Genel Koordinatör Çağla Akarsel ve Koordinatörler Dervişe Amca, Mina Darbaz ve Türkay Öyken ile asistanlar Çocuk Üniversitesi'nde eğitim görecek öğrencilerin ailelerine tanıtıldı. Daha sonra öğrenciler yaş guruplarına göre sınıflarına ayrılarak tanışma oyunu oynadılar.

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Prof. Dr. Meriçli: “Çocuklarımız Bilim, Sanat ve Eğitimin Önemine İlişkin Farkındalık Kazanacak…”

Toplantıda velilere hitap eden Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çocukların yeteneklerini keşfedilmesi, bilim ve teknoloji alanında ise nitelikli eğitim almalarının sağlanması için kurulan Çocuk Üniversitesi'nde çocuklara doğa, okul, sanal gerçeklik, eleştirel düşünce programları uygulanacağını söyledi.

Çocuk Üniversitesinin amacının, çocuklara bir şeyler yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı vermek olduğunu belirten Prof. Dr. Meriçli, “Üniversitemizin öncelikle bölgemize anlamlı bir farkındalık oluşturacağını düşünüyoruz.  Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak eğitim-öğretim de öncülük etme misyonumuzun önemli bir parçasını oluşturuyor. Çocukları, erken yaşta üniversite çatısı altında bire bir bilim insanları ve sanatçılarla buluşturacak, ilgi duydukları bilimsel alanlarla ilgili güvenilir ve güncel bilgiyi o alanın önde gelen bilim insanlarından öğrenme fırsatı sunacağız. Böylece, çocuklarımızın bilim, sanat ve eğitimin önemini görerek kavramış olacak” diye konuştu. 

 

Dört Grupta Uygulayıcı Eğitim Verilecek…

Özay Günsel Çocuk Üniversitesinde yaş özellikleri dikkate alınarak oluşturulan eğitim modüllerinde 06-08 Yaş “Dünya”, 09-11 Yaş “Güneş”, 12-14 Yaş “Galaksi”, 15-17 Yaş “Evren” grubunda eğitim görecek. İki ay sürecek Özay Günsel Çocuk Üniversitesi programı kapsamında, farklı konularda eğitim programları, seminerler, bilimsel etkinlikler, doğa-kültürel geziler, sergiler ve uygulamalı öğrenme etkinlikler düzenlenecek. Verilen eğitimlerde, öğrencilerin problem çözme, düşünme, karar verme ve üretme becerilerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi hedefleniyor.

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