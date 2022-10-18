Özay Kalyoncu ve ekibi göreve başladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü Girne İlçesi, 11. Olağan Kongresi’ni dün akşam gerçekleştirdi ve başkanlığa Özay Kalyoncu getirildi. Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, Girne İlçe Başkanı Ongun Talat, Girne milletvekilleri Fikri Toros ve Ceyhun Birinci’nin yanı sıra çok sayıda partilinin de katıldığı kongrede, Özay Kalyoncu, Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanlığına seçildi. Kongre, demokrasi şehitleri anısına yapılan saygı duruşunun ardından divanın oluşturulması ile açıldı. Divan Başkanlığı görevini Emel Kişi, sekreterliklerini ise İncilay Fell ve Hülya Devaşan’ın yaptığı kongrede, konuşmaların ardından İlçe Yönetim Kurulu seçimi gerçekleşti.

DERYA: MUHAFAZAKAR HÜKÜMETLER KADIN HAKLARINI GERİLETİYOR

Kadın Örgütü Başkanı ve milletvekili Doğuş Derya kongrede yaptığı konuşmada, dünyada ve ülkemizde verilen toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelelerinden bahsederek "Kadınlar olmasaydı, bugün dünyanın en doğal hakkı olarak kullandığımız, eşit işe eşit ücret, eğitim ve oy hakkı gibi haklarımız olmayacaktı” dedi. İnsan haklarının her zaman ileriye doğru gitmediğine dikkat çeken Derya, muhafazakâr hükümetlerin kadın haklarını gerileten politikalarına dikkat çekti ve Türkiye, Polonya, Macaristan, Rusya örneklerine değindi. “Kadınları insan ve birey olarak değil, kuluçka makinesi olarak gören, iktidarlar kadınların haklarını 20-30 yıl geriye götürebiliyor” ifadelerini kullanan Derya, protokoller aracılığı ile Kıbrıs'ın kuzeyine dikte edilen aile politikalarından örnekler verdi.

Derya, 2020 yılından beridir ülke demokrasisine yapılan müdahaleler yanında yaşanan ekonomik krizin toplumun en kırılgan kesimlerini etkilediğini ve kadın yoksullaşmasının her geçen gün derinleştiğini belirtti. Yurtsever Kadınlar Birliği geleneğinden gelen eşitlik mücadelesinin insan ve kadın hakları konularında yarattığı kazanımları anlatan Derya "Bizim bu ülkeye dair sözümüz var. Anayasa ve hukuk ihlallerini durdurmak, ülkeyi birleştirmek için irademiz var. Birileri bizim adımıza “bu ülke bölünecek”, “sizin adınıza ben karar verdim”, “federal çözüm yoktur”, "dayatma külliyeler vardır" diye konuşabilir. CTP'li kadınlar olarak, geleneğimizden aldığımız cesaretle, inadına bu memleket bizim, biz direnmeye devam edeceğiz diyerek, bu ülkeye tırnaklarımız geçirerek, bu ülkede yurt hakkımız gasp edilmesin diye mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi. Kadın dayanışması ve feminist mücadelenin gerici yönetimlere karşı verdiği mücadeleye değinen Doğuş Derya, “Kadınlar olarak bu milliyetçi, muhafazakar, faşist iktidarların başını ağrıtmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerine son verdi.

TALAT: PARTİNİN ÖNÜNÜ AÇAN POLİTİKALARIN GELİŞTİRİLMESİNE KADINLAR ÖNCÜLÜK EDİYOR

Girne İlçe Başkanı ve Girne milletvekili Ongun Talat ise konuşmasında, Girne’de kadın hareketinin oldukça güçlü olduğunu vurguladı. CTP Kadın Örgütü’nün eşitlik ve özgürlük mücadelesi veren CTP’nin önünde olduğunu söyleyen Talat, “Sol partilerde kadınlar eşitlik ve özgürlük mücadelesine önce parti içerisinde başlar. CTP’li kadınlar da önce parti içindeki erkek egemen yapıyı dönüştürdüler, şimdi de toplumu dönüştürmek için hedeflerine yürüyorlar” dedi. Kadınların verdiği hak mücadelelerinin parti için çok önemli olduğunun da altını çizen Talat, partinin önünü açan politikaların geliştirilmesinde kadınların partiye öncülük ettiğini kaydetti. Dayanışma içinde geçecek yeni bir döneme işaret eden Talat, “Bütünlüklü bir iktidar değişiminin kapısını birlikte açacağız” dedi.

AKANSOY: GİRNELİ KADINLARIN TEMSİLİYETİ GÖZLE GÖRÜLÜYOR

Konuşmaların ardından Huri Akansoy tarafından okunan faaliyet raporunda, CTP Kadın Örgütü Girne İlçesinde kadınların gelenekselleştirdikleri “Emekçi Kadınlar Festivali” ve diğer işlerin üstünde duruldu. Akansoy, Girne İlçesindeki kadınların aktif çalışmalar yürüttüğünü ve Girneli kadınların parti ve toplum içinde temsiliyetlerinin gözle görünür olduğuna işaret etti.

Faaliyet raporunun onaylanmasından sonra yapılan organ seçimlerinde, Özay Kalyoncu CTP Kadın Örgütü Girne İlçe Başkanlığı, Bengül Envergil, Betül Bedel, Deniz Kim, Pembe Ardıç, Serda Kim, Zalihe Sipahi, Fatoş Şençağ ve Gönül Candanal ise İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği görevine getirildi.

KALYONCU: TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE BARIŞ MÜCADELEMİZİ ÇOĞALARAK SÜRDÜRECEĞİZ

Özay Kalyoncu CTP Kadın Örgütü İlçe Başkanı seçildikten sonra yaptığı konuşmasına, katılanlara ve kongrenin gerçekleşmesine emek verenlere teşekkür ederek başladı. Baskıların arttığı bu zor dönemde yönetime gelmenin bir görev olduğunu söyleyen Kalyoncu, “Ülkedeki “evet efendimci” yöneticilerin icraatlarına baktığımızda bu günlerin iyi günlerimiz olduğunu anlayacağımız yarınlar uzak değil. Biz toplumsal cinsiyet eşitliği ve barış mücadelemizi çoğalarak sürdüreceğiz, yılmayacağız!” dedi.