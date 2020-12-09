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Özbaflı “Anılarla Vatansızların Zaferi” Adlı Kitabını Tatar’a Takdim Etti

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 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski bakanlardan ve milletvekillerinden Hasan Özbaflı’yı kabul etti.
Özbaflı “Anılarla Vatansızların Zaferi” Adlı Kitabını Tatar’a Takdim Etti

 Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eski bakanlardan ve milletvekillerinden Hasan Özbaflı’yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Özbaflı görüşmede Tatar’a “Anılarla Vatansızların Zaferi” adlı kitabını takdim etti.

İlk gençlik yıllarından yakın tarihe kadarki anılarını paylaştığı kitabında Özbaflı, siyasi mücadelesini, milletvekilliği ve bakanlık dönemlerini anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Hasan Özbaflı’yı kitabıyla yaptığı katkıdan dolayı kutladı.

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