Özbekistan’dan 4 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 14 Haziran 2019 Cuma günü, saat 12.00’da, Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Grafik Temalar İzleyiciye Sunulacak…

Yeni formlar oluşturmak için farklı teknikler kullanarak deneyler yapan avangart sanatçılar olan iki kardeş Mohammed Fozili ve Murod Fozili’nin yer aldığı sergide, grafik temalar ön plana çıkıyor. Fayzullakhan Akhmadaliev eserlerinde doğa teması, hayvan dünyası ve grafikleri resmederken empresyonist bir ressam olan Hakim Mirzahmedov da eserlerinde gerçekçi bir tarzla manzara okullarını tema olarak kullandı.