Özbekistan’dan 4 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan “Özbekistan Sanatçıları Resim Sergisi” Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Savaşan, Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim elemanları, enstitü müdürleri, sanatçılar ve misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, Özbekistan Sanatçıları adına Mukhammad Fazilov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu: “Günsel Ailesi Sanat Yolu ile Orta Asaya’dan İnsanları Ülkemize Sanat İcra Etmek İçin Getiriyor…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu, sergiyi oluşturanların kadim medeniyetlerin, buluşların, inançların merkezi olan Özbekistan’dan geldiğini söyledi.

Özbekistan’ın tarihsel geçmişi ve amir Timur’un imparatorluğu ile ilgili bilgiler aktaran Prof. Dr. Sadıkoğlu, Amir Timur’un bilime, sanata ve kültüre büyük önem verdiğini kaydetti. Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Amir Timur savaş yoluyla ordusu ile Ankara’ya kadar gelerek bir imparator kurmak istedi. Günsel ailesi bir savaş yolu ile değil, o insanları Orta Asya’dan Kuzey Kıbrıs’a kültür sanat yoluyla getirerek burada sanat yapmasını sağlıyor” dedi.

Orta Asya’da güzel işlerin yapıldığını anlatan Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Özbekistan ressamları genel olarak felsefi eserler yapıyor. Sanatçıların bir kaçı devlet sanatçısıdır. Sovyetler Birliği’nde yazılan ilk kitap olan ve resmin, insanın psiko fiziksel duygularına etkisini anlatan yazar Muhammed Fazilov’un da eserleri sergide yer almaktadır” dedi.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Türk Halklarının Emeği Oluşturuluyor…

Özbekistan Sanatçıları adına konuşan Mukhammad Fazilov da, sanatın vicdanı uyandırdığını ve iç dünyası ile uyumlu bir şekilde olmasını sağladığını, iyi ile kötü arasındaki çizginin nerede olduğunu anlamayı mümkün kıldığını dile getirerek, sanatın insanı güzelleştirdiğini, ruhsal ve estetik zevklerini geliştirerek topluma mesaj verdiğini anlattı.

Fazilov, “Özbekistan sanatçıları olarak Türk halkalarının tek sanat müzesi olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne katkıda bulunmaktan çok gurur duyuyoruz. Şu an gözlerimizin önünde tarih yaratılıyor ve Türk halklarının birliği oluşturuluyor. Dr. Suat Günsel’e emeği için en içten duygularımla teşekkür ederim” sözlerini kullandı.

Bakan Taçoy: “Binlerce Hazinenin Yer Alacağı Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin Ardındaki Düşünce Hayal Edilemez…”

Sergiler sayesinde sanatın uyumluluğunu yaşamanın önemli olduğunu ifade eden Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise, kendi özümüzden gelen bir çok değerin modern tarzda, farklı figürlerle göz önüne getirildiğini, insan gücünün ortaya koyduğu varlıkla bir yaratıcılığın söz konusu olduğunu ifade etti.

Yaratılan güzelliklerin ne anlama geldiğini düşünmeye çalıştığını dile getiren Bakan Taçoy, “Bu sayede kendi dünyamıza bir şeyler yaratmaya çalışıyoruz. Bu ister kültürel, ister din, isterse kültürel varlık olsun insanoğlunun en baştaki varlığı ile bugünkü halini değerlendirerek, sürrealist halinde yokluğunu ve karmaşıklığını hissetmeye giden bir davranış yapıyoruz. Bu zenginliği Yakın Doğu Üniversitesi sağlıyor” dedi.

“Suat Günsel hocamla konuşurken ondan çok enteresan şeyler öğreniyorum diyen” Bakan Hasan Taçoy, “Yaptığımız sohbetlerde gerçekten neler olduğunu tahayyül edebilmenin hayalini kurmaya çalışıyorum ancak olmuyor. Düşünün ki bir sanat müzesi oluşuyor ve içerisinde şimdiden 10 bin eser var. 15 Kasım 2020 açılma hedefinde 20 bin ve ötesi esere ulaşmak, sonrasında 100 binlerce eser. Bu zenginliği düşünmenin hayali beynimizde kurulamıyor. Gerçekten bir hazine ve bu hazineyi zenginleştiren 1700 sanatçının yapacağı aktivite dünyada görülmemiş bir olay. Hep birlikte zenginliklerin ve varlıklarını devamını izlemeye devam edelim. Katkı koyan herkesi tek tek kutlarlarken, hayırlısı olsun diyorum” sözlerini kullandı.

Sergi Kurdelesi Kesilerek Sergi Gezildi…

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Özbekistanlı sanatçılara Teşekkür Plaketleri takdim edilerek, sergi kurdelesi kesildi. Grafik temaların ön plana çıktığı sergi, 21 Haziran 2019 tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.