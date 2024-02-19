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Özbekistan’da "İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı" düzenlendi

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Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te "İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı" gerçekleştirildi.
Özbekistan’da "İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı" düzenlendi

Taşkent'te başlayan Türk üniversiteleri fuarına Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden  20’ye yakın üniversite katıldı.

Türk üniversitelerindeki eğitim ve olanakların tanıtılmasının amaçlandığı "İpek Yolu Türk Üniversiteleri Fuarı"na, Özbek öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Fuarın açılışında konuşan Türkiye’nin Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar, bu tür fuarların ülkeler arası entelektüel iş birliğinde büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eğitim alanındaki iş birliğini önemsediklerini dile getiren Bekar, "Çünkü eğitim ve kültür alanındaki ilişkiler iki ülke arasındaki ilişkilerin temelini oluşturmaktadır. Önümüzdeki dönemde de benzer etkinliklerin tekrarlanmasını arzuluyoruz." dedi.

Özbek öğrenciler, üniversitelerin açtıkları stantları gezerek, eğitim ücretleri, süreleri, imkanlar ve branşlar hakkında bilgi aldı.

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