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Özbekistan’daki protestolarda can kaybı artıyor

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Özbekistan'da yapılması öngörülen anayasal değişikliklerin üzerine Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde düzenlenen protestolarda can kaybı 18'e yükseldi.
Özbekistan’daki protestolarda can kaybı artıyor

Özbekistan'da 26 Haziran'da kamu tartışmalarına sunulan anayasal değişikliklerine ilişkin yasa tasarısı Karakalpakistan'da protestolara neden olmuş, yüzlerce kişi Karakalpakistan'ın başkenti Nukus'ta bir araya gelerek yasa tasarısına tepki göstermişti.

Özbek yetkililer, bölgede devam eden protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e yükseldiğini ve 243 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis, protestolar sırasında 516 kişinin gözaltına alındığını ve çoğunun daha sonra serbest bırakıldığını açıkladı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı şevket Mirziyoyev, Nukus’ta devam eden protestolarda eylemcilerin polise taş ve silahla saldırdıklarını söyleyerek, “Maalesef siviller ve kolluk kuvvetleri arasında ölüler var” açıklamasını yapmış ve Karakalpakistan’da 2 Ağustos’a kadar sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

YENİ ANAYASA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Ülkenin kuzeybatısında yer alan ve Karakalpak Türklerinin yaşadığı Karakalpak bölgesi Özbek anayasasında özerk bir bölge olarak tanınıyor. Anayasaya göre bölgenin referandum düzenlemek koşuluyla ülkeden ayrılma hakkı bulunuyor.

Özbekistan’da önümüzdeki aylarda düzenlenecek referandumda oylanacak yeni anayasada ise Karakalpak bölgesinin özerkliğini ve ayrılma hakkını tanıyan maddeler yer almıyor.

Resmi açıklamalara göre, değişiklik planını protesto eden göstericiler cuma günü bölge başkenti Nukus’a yürüyerek yerel hükümet binasını zorla ele geçirmeye çalıştı. Yaşanan olayların ardından Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Karakalpak bölgesinin özerkliğine ve ülkeden ayrılma hakkına ilişkin anayasa maddelerindeki değişiklik planından vazgeçmişti.

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