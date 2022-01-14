Özberk: Kamuda Taşeron Sistemi Derhal ve Tamamen Kaldırılmalı

Bağımsızlık Yolu Parti Meclisi Üyesi, Mağusa milletvekili adayı DR Tağmaç Özberk sağlıkta yaşanan sorunlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özberk, sağlık sisteminin kar amacı güden bir meta olarak değerlendirildiği mevcut neoliberal yapının kökten değiştirilmesi gerektiğini, herkese ücretsiz, kamusal, nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının devletin en temel görevi olduğundan, tüm kaynakların bu hedef doğrultusunda seferber edilmesi için mücadele edeceklerini söyledi.

Özberk, biz Bağımsızlık Yolu olarak ücretsiz kamusal sağlık hizmetinin zaruri olduğunu söylemekle kalmıyor, bunun için mücadele ediyoruz açıklamasını yaptı. Bununla beraber ücretsiz kamusal sağlık hizmetinin tek başına yeterli olmadığını, nitelikli bir sağlık sistemine ihtiyacımız olduğunun bilinciyle bu mücadelemizi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı.

İlk Etapta Sağlığa Ayrılan Bütçe Artırılmalı

İlk etapta sağlığa ayrılan bütçe artırılarak personel, tıbbi alet ve teçhizat eksiklikleri derhal giderilmelidir ifadelerine yer veren Özberk, her ilçeye hastane, her köye ise yeterli sayıda doktor, hemşire, kayıt memuru ve ambulansın olduğu tam teşekküllü sağlık ocaklarının açılmasının gerekliliğine vurgu yaptı. Özberk açıklamasının devamında “Hastaneye hizmet almak için gelemeyecek derecede yaşlı, kimsesiz ve sağlık sorunu olan hastaların muayene ve kontrollerinin evlerinde yapılabilmesi için sağlık ekibi oluşturulmasının bir seçenek olmadığını düşünüyor ve mücadele ediyoruz.” dedi.

Özberk, bir diğer önemli hususun ise, kamuda taşeron sisteminin derhal ve tamamen kaldırılması gerekliliğidir dedi. Taşeron hizmet veren firmaların temizlik, güvenlik, yemek vb. tüm çalışanlarının kadroya alınmasını ve tüm taşeron sözleşmelerinin feshedilerek yasaklanması için mücadele edeceklerini de sözlerine ekledi.