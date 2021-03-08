  • BIST 1.527
  • Altın 417,244
  • Dolar 7,6748
  • Euro 9,1077
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA4005 test, 8'i yerel 19 pozitif vaka

Özcafer: “Kıbrıs Türk kadınının, var oluş mücadelemizde önemli bir yeri vardır”

» »
DP Kadın Örgütü’nden, Kıbrıs Türk Toplumunun First Lady’lerine ziyaret...
Özcafer: “Kıbrıs Türk kadınının, var oluş mücadelemizde önemli bir yeri vardır”

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R.  Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.
 

Ziyaret, Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ ve DP Kadın Örgütü Eş Başkanı Özlen Dinçoğlu ile DP Kadın Örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.
 

Ziyarette bir konuşma yapan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kıbrıs Türk Toplumunun var oluş mücadelesi içerisinde Kıbrıs Türk kadınının çok büyük bir yeri ve önemi olduğuna işaret ederek, Süheyla Küçük ve Aydın Denktaş’ın bu anlamda Kıbrıs Türk Kadınının, Kıbrıs Türkleri’nin cemaatten topluma, toplumdan devlete giden yolda, büyük emeklerinin olduğuna işaret etti.
 

Özcafer, Kıbrıs Türk kadınının, yaşamın her alanında daha eşitlikçi ve daha adil bir biçimde yer alması gerektiğine vurgu yaparak, “Demokrat Partili kadınlar olarak bunun öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz” dedi. Özcafer konuşmasının sonunda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirtti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Hukuk Komitesi 2 Yasa Tasarısını Görüştü08 Mart 2021 Pazartesi 15:23
  • Kadın Milletvekilleri Kürsüde Kadın Sorunlarına Dikkat Çekti08 Mart 2021 Pazartesi 14:34
  • Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Başkanı İzlem Gürçağ Seçildi08 Mart 2021 Pazartesi 14:13
  • Memur-Sen Başbakan Saner İle Görüştü08 Mart 2021 Pazartesi 14:12
  • Sayıştay Komitesi Başkanı Şahiner Oldu08 Mart 2021 Pazartesi 14:11
  • Şubat Ayında Enflasyon Eksi Çıktı08 Mart 2021 Pazartesi 14:09
  • Canaltay:“Cam fanuslarımızı kırmamızın zamanıdır”08 Mart 2021 Pazartesi 14:04
  • Kasaplık hayvan satışı yapılacak08 Mart 2021 Pazartesi 14:03
  • Meclis Genel Kurulu Toplandı… Kadın Milletvekilleri Kürsüde08 Mart 2021 Pazartesi 12:55
  • Oğuz, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ dolayısıyla mesaj yayınladı08 Mart 2021 Pazartesi 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti