Özcafer: “Kıbrıs Türk kadınının, var oluş mücadelemizde önemli bir yeri vardır”

Demokrat Parti (DP) Kadın Örgütü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile Kıbrıs Türk Toplumu’nun varoluş mücadelesinde önemli bir yere sahip olan, Kıbrıs Türk Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi Süheyla Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın eşi Aydın Denktaş’ın kabirlerini ziyaret etti.



Ziyaret, Demokrat Parti Genel Sekreteri Afet Özcafer, DP Kadın Örgütü Başkanı Mehtap Özdemirağ ve DP Kadın Örgütü Eş Başkanı Özlen Dinçoğlu ile DP Kadın Örgütü temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleşti.



Ziyarette bir konuşma yapan DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, Kıbrıs Türk Toplumunun var oluş mücadelesi içerisinde Kıbrıs Türk kadınının çok büyük bir yeri ve önemi olduğuna işaret ederek, Süheyla Küçük ve Aydın Denktaş’ın bu anlamda Kıbrıs Türk Kadınının, Kıbrıs Türkleri’nin cemaatten topluma, toplumdan devlete giden yolda, büyük emeklerinin olduğuna işaret etti.



Özcafer, Kıbrıs Türk kadınının, yaşamın her alanında daha eşitlikçi ve daha adil bir biçimde yer alması gerektiğine vurgu yaparak, “Demokrat Partili kadınlar olarak bunun öncülüğünü yapmaya devam edeceğiz” dedi. Özcafer konuşmasının sonunda, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladığını belirtti.