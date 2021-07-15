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Özcafer UBP-HP Hükümet arayışı kurbanı

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Özcafer UBP-HP Hükümet arayışı kurbanı
Özcafer UBP-HP Hükümet arayışı kurbanı

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner’in HP ve bağımsız milletvekilleriyle sürdürdüğü yeni hükümet pazarlığı devam ettiği için Anayasa’ya aykırı olsa bile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı atamasını geciktiriyor. Anayasaya göre 10 gün içerisinde atanması gereken bakan henüz atanmış değil.

KULİS HABER

Koral Çağman’ın yerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için Afet Özcafer’i öneren DP’ye “ret” cevabı veren Başbakan Saner’in DP’den Özcafer yerine başka bir isim istemesi DP içerisinde tepkiye yol açtı.

 

ERDOĞAN'IN GELMESİ BEKLENİYOR

Siyasi kulislerde T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'yi ziyareti sırasında  olası yeni hükümet senaryolarının yeninden devreye gireceği konuşuluyor.

Kulislerdeki iddialara göre Erdoğan'ın gelmesi ile birlikte UBP ile HP'nin yeniden hükümet kurmasının yolları aranarak Cumhuriyet Meclisi'ndeki tıkanıklığı aşılması düşünülüyor.

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