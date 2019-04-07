Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki yağdı

İstanbullu Gelin dizisiyle İsrail'de büyük bir hayran kitlesi oluşturan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz Tel Aviv'de konser düzenledi. 11 bin kişini katıldığı konserde 300 dolardan satılan biletlerin tamamı tükendi.

Özcan Deniz'in İsrail'de konser düzenlemesine Türkiye ve Filistin'den tepki geldi.

Birçok yabancı ülkeye dizi ihraç eden Türkiye İstanbullu Gelin ile özellikle İsrail vatandaşlarından büyük bir karşılık buldu. Bu ilginin asıl sahipleri dizinin başrol oyuncuları ÖzcanDeniz ve Aslı Enver davet üzerine İsrail'e gitti. Deniz burada ayrıca bir konser düzenledi fakat bu etkinliğe daha başlamadan birçok tepki peşi sıra geldi.

Özcan Deniz'den konserin iptali edilmesini istediler

''Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin." çağrısı yapılmıştı. Özcan Deniz ve Aslı En

Dünyaca ünlü isimler İsrail'i boykot etmişti

BDS hareketi, Özcan Deniz ve Aslı Enver'den İsrail turnesini iptal etmelerini isterken, Shakira, Lana Del Rey ve Roger Waters gibi dünyaca ünlü sanatçıların İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü protesto ettiklerini ve orada konser vermediklerini hatırlattı.

ver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin, İsrail'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizi sayesinde Deniz ve Enver'in geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'deki turizm firmaları, İstanbullu Gelin'in çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı.