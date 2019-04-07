  • BIST 98.783
  • Altın 233,628
  • Dolar 5,6195
  • Euro 6,3121
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki yağdı

»
İstanbullu Gelin dizisiyle İsrail'de büyük bir hayran kitlesi oluşturan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz Tel Aviv'de konser düzenledi. 11 bin kişini katıldığı konserde 300 dolardan satılan biletlerin tamamı tükendi.
Özcan Deniz'in İsrail konserine tepki yağdı

Özcan Deniz'in İsrail'de konser düzenlemesine Türkiye ve Filistin'den tepki geldi.

Birçok yabancı ülkeye dizi ihraç eden Türkiye İstanbullu Gelin ile özellikle İsrail vatandaşlarından büyük bir karşılık buldu. Bu ilginin asıl sahipleri dizinin başrol oyuncuları ÖzcanDeniz ve Aslı Enver davet üzerine İsrail'e gitti. Deniz burada ayrıca bir konser düzenledi fakat bu etkinliğe daha başlamadan birçok tepki peşi sıra geldi.

Özcan Deniz'den konserin iptali edilmesini istediler

''Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketi, Deniz'den İsrail'deki konserini iptal etmesini istemişti. BDS'den yapılan açıklamada, "İsrail Gazze'yi bombalarken ve her gün Filistinlileri öldürürken, İstanbullu Gelin'in bu ülkede yayınlanmasına izin vermeyin, konser davetini iptal edin." çağrısı yapılmıştı. Özcan Deniz ve Aslı En

Dünyaca ünlü isimler İsrail'i boykot etmişti

BDS hareketi, Özcan Deniz ve Aslı Enver'den İsrail turnesini iptal etmelerini isterken, ShakiraLana Del Rey ve Roger Waters gibi dünyaca ünlü sanatçıların İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü protesto ettiklerini ve orada konser vermediklerini hatırlattı.

ver'in başrolü paylaştığı İstanbullu Gelin, İsrail'de en çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizi sayesinde Deniz ve Enver'in geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İsrail'deki turizm firmaları, İstanbullu Gelin'in çekildiği mekanlara turlar düzenlemeye başladı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Profesöre tecavüz tutuklaması07 Nisan 2019 Pazar 12:04
  • İşte İstanbul'da son rakamlar! Geçersiz oyların %62'si sayıldı07 Nisan 2019 Pazar 00:11
  • AKP, KHK ile ihraç edilen HDP'li adayın mazbatasına itiraz etti: İkinciye verilsin06 Nisan 2019 Cumartesi 20:10
  • İmamoğlu, sayımdaki son durumu açıkladı06 Nisan 2019 Cumartesi 19:44
  • AKP'nin 1 oy farkla kazandığı ilçede CHP'nin iptal talebi reddedildi06 Nisan 2019 Cumartesi 19:42
  • Kırklareli'nde yeniden sayım sonucu değiştirmedi: Kesimoğlu kazandı06 Nisan 2019 Cumartesi 19:41
  • CHP'den AKP'ye yanıt: 'Hukuki süreç' kisvesi altında itiraz ve yeniden sayım fetişizmine gerek yok06 Nisan 2019 Cumartesi 15:37
  • Yerel seçimlerinin ardından gerçekleşen itirazlarda, genellikle AKP'nin itirazları kabul edildi06 Nisan 2019 Cumartesi 15:20
  • CHP’li Öztrak, Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkını açıkladı06 Nisan 2019 Cumartesi 14:00
  • Türkiye'de büyükşehirleri kaybetmenin bedeli ne?06 Nisan 2019 Cumartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti