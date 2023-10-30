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Özcan Özcanhan’ın Hatıraları Müzede Yer Alacak

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Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) kurucu başkanı merhum Özcan Özcanhan’ın hayatta iken aldığı ödülleri, kullandığı eşyaları ailesi tarafından KTSYD’ye armağan edildi.
Özcan Özcanhan’ın Hatıraları Müzede Yer Alacak

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, merhum Özcan Özcanhan’ın kardeşi Öner Cambaz ile görüşerek, Özcanhan’ın evinde bulunan ödülleri ve kullandığı bazı özel eşyaları kurulacak olan müzede sergide daimi sergiletmek üzere teslim aldı.

 

ÖZSOY: ÖZEL BİR KÖŞE YARATACAĞIZ

KTSYD Başkanı Necati Özsoy, merhum Özcan Özcanhan’ın sadece KTSYD değil Kıbrıs Türk basını ve futbolumuza da çok önemli katkıları olduğunu hatırlatarak kendisinin adını ve anısını yaşatmak arzusunda olduklarını vurguladı.

KTSYD yönetim kurulu olarak merhum Özcanhan’ın ismini dernek genel merkezinde bulunan konferans salonuna verdiklerini söyleyen Özsoy, kurulacak olan KTSYD Müzesi’nin içinde merhuma özel bir köşede bu çok değerli ödülleri ve malzemeleri de sergileyeceklerini ifade etti.

Özsoy göreve gelirken açıkladığı faaliyet programında da bulunduğu üzere, KTSYD içerisine yapılacak müze ile  Kıbrıs Türk spor basınında iz bırakan değerlerimizin isimlerini ölümsüzleştirip, gelecek nesillere taşımak, çağdaş müzecilik anlayışıyla geçmişten günümüze ışık tutmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

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