Özçelik ‘’Daireye gelmesinler dediler,gitmedik’’

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumunda 1.5 yıldır işe gelmeyen ve terfi ettirilerek Müdür Muavinliğine sonrasında da Genel Müdür yapılması için düğmeye basıldığı ileri sürülen Mehmet Özçelik, ileri sürülen iddialar ile ilgili olarak açıklama yaptı. Özçelik yapmış olduğu açıklamada, 2003 yılından beridir Müdür Muavini olduğunu ve yasa gereği Genel Müdür olamayacağını belirterek, işe gelmemesi için zamanın Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim tarafından direktif verildiğini öne sürdü.

2003 YILINDAN BERİDİR MÜDÜR MUAVİNİYİM

Kıb-Tek Müdür Muavini Mehmet Özçelik, yapmış olduğu açıklamada, ben 2003 yılından beridir Müdür Muaviniyim. Yani 16 yıla yakın Müdür Muavinliği görevini yapıyorum. UBP hükümete geldikten sonra ben terfi almış değilim. Kısacası ben son günlerde değil çok öncelerde terfi alıp görevimi yapıyorum. Genel Müdür yapılmak istendiğim şeklindeki iddia ise doğru değil. Çünkü yasa buna engeldir. Bu durum hem yasaya uygun değil hemde benim öyle bir talebim yoktur. Buna rağmen genel müdür yapılacak olsam, mahkemeye baş vurulması halinde, ara emri ile benim terfim engellenir. Bu nedenle ben zaten olmayacak duaya amin demem dedi.

VERİLEN DİREKTİF DOĞRULTUSUNDA İŞE GELMEDİM

Mehmet Özçelik açıklamasına devamla, evet 1.5 yıldır göreve gelmemem doğrudur. Hükümet değişikliği sonrasında ben bazı arkadaşlarım ile görevden alınmıştık. Elektrik Kurumunda, müşavirlik yoktur. Ancak Koordinasyon Kurulu vardır. Koordinasyon Kurulu, müşavirliğin bir başka versiyonudur ve orada hiçbir iş yapılmaz. Görevden alındıktan sonra ben ve Müdür Gürcan Erdoğan, Koordinasyon Kuruluna atandık. Bize küçük bir oda ve bir masa verdiler. Önümüzdeki telefon ise yalnız kahve ve çay söylememiz için elektrik dairesinin lokaline bağlanıyordu. Biz verilen odaya gidip gelirken, zamanın yönetim kurulu başkanı İsmet Akim, bu arkadaşlar zaten hiçbir iş yapmıyorlar. Daireye de gelmesinler deyince verilen direktif üzerine kuruma da gelmemeye başladık. Gürcan Erdoğan, koordinasyon kurulu başkanı olarak, halen göreve bu nedenle gelmiyor ifadesinde bulundu.

GENEL MÜDÜRLÜK TALEBİM YOK ZATEN YASA BUNA ENGELDİR

Mehmet Özçelik açıklamasına devamla şunları kaydetti: ‘’ hükümet değişikliği olunca ve görevime geri dönünce, ben sanki genel müdürlük mevine getirileceğim diye düşünenler oldu. Kıb-Tek yönetim kurulu başkanı Erdal Onurhan ile Kıb-Tek Müdürü Ahmet Dargın, Bakanlar Kurulunda tartışınca, başkan seni görevden alacağım dedi. İşte bu tartışmadan sonra, sanki ben Müdür yapılacağım diye bir hissiyat oluştu. Yine söyleyeyim, yasa buna engeldir. Ve yasa engeli nedeniyle ben Müdür olamam. Daha sonra bazı olaylar yaşanmaya başlandı. Benim sendikaya yakın olduğumu ileri sürerek beni Bakana da şikayet ettiler. Ona da durumu izah ettim’’

KİM YOLSUZLUK YAPTIYSA PARTİ GÖZETMEKSİZİN HESAP SORULACAK

Birde yolsuzluk ve bazı ihalelerde yaşandığı iddia edilen olayları araştırmak için bir inceleme ve denetleme kurulu oluşturuldu. Bu kurula ben ve El-Sen yönetim kurulu üyesi, iç inceleme ve denetleme birimi şübe amiri Hüseyin Sönmezoğlu atandı. Onun ile birliktebazı saptamalarda da bulunduk. Hangi partiden isterse olsun. İster UBP’li, ister CTP’li isterse diğer partililerden olsun, kim bu yolsuzluklara karışmışsa biz bunun hesabını soracağız dedik. Herhalde fincancı katırlarını ürküttük ve bazı kesimler saldırıya geçti diyen Özçelik, kararlıyız ve herhangi bir yolsuzluk saptamamız halinde bunu yönetime ve savcılık nezdinde duyuracağız. Herkese, kurumun önüne gelenin cebini doldurup, hesap vermeyeceği bir yer olmadığını göstereceğiz. Hatta eski müdürler ile yetkililerin mal beyanında bulunmasını da talep edeceğiz. Ama önce biz mal beyanında bulunacağız dedi.