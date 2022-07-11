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Özçelik: Özgürlüklerin gelişiminde basının rolü büyüktür!

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T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü Serhat Özçelik 11 Temmuz Basın günü nedeniyle yayımladığı mesajda basın emekçilerinin basın gününü kutladı.
Özçelik: Özgürlüklerin gelişiminde basının rolü büyüktür!

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nden yapılan açıklamaya göre Serhat Özçelik, Kıbrıs Türk basınının Kıbrıs Türk toplumsal tarihinin oluşumu aşamasında, ülke halkının sesini dünyaya duyurma ve var olma mücadelesinde her daim öncü olduğunu ifade ederek, ülkemizde demokrasinin, çok sesliliğin ve özgürlüklerin gelişiminde basının çok önemli rol oynadığına işaret etti.

Özçelik mesajında şunları kaydetti:

“Kamuoyunun aydınlatılması ve doğru bilgilendirilmesi için her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin yerine getiren, bir fotoğraf karesi için saatlerce en doğru anı bekleyen, bir satır haberle birçok hayata umut olabileceğini unutmadan çalışan basın mensuplarının 11 Temmuz Basın Günü’nü yürekten kutlar, aramızdan ayrılanları rahmetle anar, görevinin başında olan bansın mensubu kardeşlerime sağlık, huzur ve meslek hayatlarında başarılar dilerim.”

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