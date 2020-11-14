Özcenk: "Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin İlanıyla Özgürlüklerini Tüm Dünyaya İlan Etmişlerdir

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37. Kuruluş Yıl Dönümü ile ilgili bir mesaj yayınladı.

Dr. Özcenk, söz konusu mesajda şu ifadelere yer verdi:

“15 Kasım 1983, cumhuriyetimizin kurulduğu ve bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz tarihtir. Bu tarihte Kıbrıs Türkleri, KKTC’nin ilanıyla özgürlüklerini tüm dünyaya ilan etmişlerdir. Tabii ki KKTC’nin kurulması kolay olmamıştır. Kıbrıs Türk Halkı, bugün huzur içerisinde yaşadığımız topraklarda acılarla dolu çok zor zamanlardan geçmiştir. Dolayısıyla şu anda huzur ve özgürlük içerisinde yaşadığımız cumhuriyetimizin değerini bilmeli, ancak eski acılarımızı da unutmamalıyız.

Bizi karanlık günlerden aydınlığa taşıma noktasında önderlik eden Kıbrıs Türk Toplumu Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’a minnet borcumuzu, bu önemli tarihte bir kez daha belirtmek büyük önem taşımaktadır.

Bu vesileyle, tüm halkımızın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, KKTC’nin varlığını her alanda daha da gelişerek ilelebet sürdürmesini temenni ederim.”