Özcenk'ten Arter'e ziyaret

"Başkan İsmail Arter ile birlikte yürüyecekleri çok yol olduğunu, hepimizin amacının Gazimağusa olduğunu, el birliğiyle bu amaç için çalışacaklarını belirtti."

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk bugün Belediye Başkanı İsmail Arter’e bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Arter ile Özcenk hem sağlık hem de Gazimağusa ve Gazimağusa Belediyesi ile ilgili konuları istişare etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, konuşmasında, UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk’in nezaket ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Özcenk’in ziyaretinin yabancı birinin ziyareti değil yıllardan beri dostu ve yol arkadaşı olan birinin ziyareti olarak gördüğünü ifade etti.

Özcenk ile önce ülkedeki sağlık sorunlarını, sonra Gazimağusa ve Gazimağusa Belediyesini konuşarak iyi bir istişare yapacaklarını belirten Arter, her zaman birlikte çalışacaklarını ifade ettiği Özcenk’e başarılar dileyerek, adaylığının hayırlı uğurlu olmasını diledi.

UBP Gazimağusa Belediye Başkan Adayı Erdal Özcenk ise, Başkan İsmail Arter’in 25 yıllık dostlu olduğunu, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden başlayarak beraber çok yollar yürüdüklerini ifade ederek Gazimağusa’ya verdiği hizmetler için Başkan İsmail Arter’e teşekkür etti.

Başkan İsmail Arter ile birlikte yürüyecekleri çok yol olduğunu, hepimizin amacının Gazimağusa olduğunu, el birliğiyle bu amaç için çalışacaklarını belirtti.

Bu görevin ve Başkan İsmail Arter’in Başkan olduğu dönemde zorlukların bulunduğunu bildiğini, pandemi döneminde Belediyenin yaptığı başarılı çalışmaları her fırsatta söylediğini anımsatan Özcenk, bu görevin bir bayrak yarışı olduğunu, kısmet olursa bu bayrağı kendisinin taşıyacağını ifade etti ve “hepimizin amacı Gazimağusa” diye bir kez daha vurguladı. Özcenk, son olarak Başkan İsmail Arter ile her zaman dost olduklarını ve öyle kalacaklarını sözlerine ekledi.