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Özçınar, 23 Nisan kutlama törenine katıldı

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Özçınar, 23 Nisan kutlama törenine katıldı
Özçınar, 23 Nisan kutlama törenine katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün saat 09.00’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 99. Yıldönümü münasebetiyle Güzelyurt Kaymakamlığı karşısındaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen kutlama törenine katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşu, saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Çocukların sunduğu Törende Kurtuluş İlkokulu Öğrencisi Melis Baran “Türk Çocuğunun Andı’nı” okudu.

“ATATÜRK BİZE GÜVENDİ”

Kurtuluş İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Uğur Efe Turp da günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Uğur Efe Turp, T.B.M.M’nin kuruluşunun 99. Yıldönümünün kutlu ve mutlu olmasını dileyerek, Atatürk’ün biz çocuklara güvendiğini, bizimde kendimize güvenerek Atatürk İlke ve devrimlerinden ayrılmamamız gerektiğine dikkat çekti.

Turp, Atatürk’ün çocukların dürüst, çalışkan, vatan ve bayrak sevgisine sahip onurlu bireyler olmamamızı, “Çanakkale , “Dumlupınar”, “İnönü”, “Sakarya”, “Büyük Taarruz”, “Kıbrıs”, “19 Mayıs”, “20 Temmuz”, “29 Ekim”, “15 Kasım” ve “21 Aralık’ı” bilmemizi ve verilen mücadelenin unutulmamasını istedi” diye konuştu.  

 

Tören Kurtuluş İlkokulu öğrencilerinden Sertel Dereseven ve Buse Sarmış’ın“Dünya Çocuk Bayramı” adlı şiirin okunmasıyla sona erdi.

 

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