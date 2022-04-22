Özçınar,  23 Nisan mesajı yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı yayımladı.

Mahmut Özçınar mesajında “Çocukların bu özel günde yaşadığı sevinç ve neşe biz büyükleri de heyecanlandırıp mutlu ederken, yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın gözlerindeki pırıltı, bizleri daha da umutlandırıyor. Bizlere düşen görev ise, çocuklarımızın daha iyiyi hak ettiği bilinciyle çalışmak, sevgi ve kardeşlik duygusunun hakim olduğu, her konuda bilinçli, ufku ve bakış açısı geniş çocuklar yetiştirmektir.

Bu vesileyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak, 23 Nisan’ı bayram olarak çocuklarımıza armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ile anarken, çocuklarımıza barış ve huzur içinde yaşayacakları bir dünya dilerim” dedi.