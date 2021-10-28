K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

K.T. Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında’ Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. kuruluş yıldönümüne erişmenin gurur ve sevinci içerisindeyiz. Kıbrıs Türk Halkı olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı, Kıbrıs Türk Halkı’na büyük güç verirken, geleceğe ümitle bakmasını sağlamaktadır.

Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz yüce Türk Milleti’nin, birlik ve beraberlik içinde olması, daha güzel yarınlar için son derece önemlidir.

Bu vesileyle, Büyük Önder Atɑtürk, silɑh ɑrkɑdɑşlɑrı ile aziz şehitleri rɑhmet ve minnetle anarken, Kıbrıs Türk halkının, güvencesi ve gururu olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Birlik ve beraberlik içinde nice güzel yarınlar dilerim.’ dedi.