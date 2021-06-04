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Özçınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Özçınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özçınar mesajında, çevre sorunlarının sadece 5 Haziran’da gündeme getirilmesinin yeterli olmadığını fakat bu günün farkındalık yaratmak için çok önemli olduğunu kaydetti. 

Bu duyarlılığın bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini dile getiren Özçınar, şu ifadeleri kullandı:

“Geleceğimiz olan çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak, dünya üzerindeki her canlının da yaşam alanı olan çevrenin korunması için çaba göstermek biz büyüklerin en büyük sorumluluğu olmalıdır.

Dünya Çevre Günü’nü kutlarken, çevre bilincinin her geçen gün daha da artmasını temenni eder sağlıklı bir gelecek dilerim.”

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