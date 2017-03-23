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Özçınar, AB'nin katkı sağladığı soğuk hava deposunun açılışını yaptı

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Özçınar, AB'nin katkı sağladığı soğuk hava deposunun açılışını yaptı
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Birliği’nin mali katkı sağladığı soğuk hava deposunun açılışını yaptı.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Dilekler Ticaret’e ait soğuk hava deposunun açılışında, AB Program Destek Ofisi Kırsal Kalkınma Sorumlusu Michael Bullen de bulundu.

Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar ile AB Program Destek Ofisi Kırsal Kalkınma Sorumlusu Bullen açılışta birer konuşma yaptı.

ÖZÇINAR: “ELEKTRİK MALİYETLERİ YÜKSEK. ŞİRKETLER, GÜNEŞ PANELLERİ KONUSUNDA DESTEKLENMELİ...”

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Dilekler Ticaret’in kendi öz kaynakları ve Avrupa Birliği katkılarıyla inşa ettiği soğuk hava deposunun ülke için büyük ihtiyaç olduğunu belirtti.

Elektrik maliyetlerinin yüksek olduğu da söyleyen Özçınar, güneş panelleri konusunda şirketlerin desteklenmesi gerektiğini belirtti, Güzelyurt ovasının tarımsal verimlilik ve ekonomik yönden önemine işaret etti.

BULLEN: “AB, KIBRIS TÜRK TOPLUMUNA 10 YILDA 14 MİLYON EURO’LUK KATKI SAĞLADI”

AB Program Destek Ofisi Kırsal Kalkınma Sorumlusu Michael Bullen, Dilekler Ticaret’in önemli bir projeye imza attığını, bu yatırımla sektör kapasitesinin ciddi anlamda genişlediğini söyledi.

Bu projenin Avrupa Birliği’nin mali katkı sağladığı 250 projeden biri olduğunu belirten Bullen, Kıbrıs Türk toplumuna 10 yılda 14 milyon Euro’luk katkı sağlandığını belirtti.

Bullen,  hibelerin devam edeceğini sözlerine ekledi.

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