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Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ve İdari Komite Toplantısına Katıldı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği  (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 40. oturumuna ve bu kapsamında gerçekleştirilen, İdari Komite toplantısına katıldı.
Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel Ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Ve İdari Komite Toplantısına Katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği  (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin 40. oturumuna ve bu kapsamında gerçekleştirilen, İdari Komite toplantısına katıldı.

KTBB’den yapılan yazılı açıklamaya göre dün ve bugün olmak üzere  iki gün süren toplantı, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi nedeniyle zoom üzerinden çevirim içi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ile birlikte, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve K. T. Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle de katıldı.

Toplantıda Kongre Başkanlığı seçimi ile Komite Başkanlığı seçimleri gerçekleştirildi.

Leendert Verbeek’in Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin yeni başkanı olarak seçildiği toplantıda, Covid-19 pandemisi ile mücadele, daha güçlü yerel yönetimler, daha güçlü bir Avrupa için neler yapılabileceği irdelenerek 2021-2026 dönemi hedef ve öncelikler de ele alındı.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, toplantının çok verimli geçtiğini kaydederek, daha önceden çalışma imkanı buldukları Leendert Verbeek’in Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlığı’na seçilmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

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