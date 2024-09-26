Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı Taghiyev ve Heyeti ile Bir Araya Geldi

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) Başkanı ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev ile bir araya geldi.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği (AŞBMA) Başkanı ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev ile bir araya geldi.

AŞBMA Başkanı Tamraz Taghiyev ve beraberindeki heyet, bu sabah saat 10.00’da KTBB’yi ziyaret etti. AŞBMA ile KTBB arasında imzalanacak işbirliği protokolü çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan heyeti kapıda karşılayan Birlik Müdürü Muammer Güneş, birliğin yer aldığı tarihi bina ve 18 belediye hakkında bilgiler verdi.

Azerbaycan heyetinden Nesimi Belediyesi Başkanı Aziz Zeynalov, Sumqayıt Belediyesi Başkanı Orkhan Adigozelzade, Kepez Belediyesi Başkanı Yashar Abdullayev, AŞBMA Dış İlişkiler Müdürü Amrah Imanov, AŞBMA Dış İlişkiler Danışmanı Rovshan Mammadov, Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, KTBB Müdürü Muammer Güneş, Mali İşler Amiri Emine Haydaroğulları, İdari Memur Nazan Özlatif, Dış İlişkiler Memuru Ayşe Oyal ve Azerbaycan’ın KKTC’deki Diaspora Başkanı Fuad Safaraliyev de hazır bulundu.

Azerbaycan Şehir Belediyeleri Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediyesi Başkanı Tamraz Taghiyev ile beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden KTBB Başkanı Mahmut Özçınar, her iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerinin yerel yönetimler arasında da geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Özçınar, KKTC ile Azerbaycan şehirleri arasında ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin yerel diplomasi kanalıyla geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

KTBB ve AŞBMA arasında yarın saat 11.30’da Girne’de yer alan The Arkın Colony Hotel’de konuşmalarla başlayacak olan imza töreni ve programla ilgili değerlendirmelerde bulunulan toplantı sonrası karşılıklı hediye takdiminde bulunularak anı fotoğrafı çekildi.