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Özçınar bayram mesajı yayımladı

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Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bayram mesajı yayımlayarak “Bayramlar, küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, özel günlerdir” dedi.
Özçınar bayram mesajı yayımladı

Bu özel günlerin değer ve önemini gelecek nesillere aktarmanın ve gelenekleri canlı tutmanın herkesin görevi olduğunu kaydeden Özçınar, şöyle devam etti:

“Her geçen yıl, eski bayramlara duyulan özlemimizi paylaşırken, duygularımızın samimiyetini çocuklarımıza hissettirmek, aile, akraba ve toplumsal bağlarımızın güçlenmesini de sağlayacaktır. 

Bu vesileyle, halkımızın ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutlar, sağlık ve huzurla dolu daha nice bayramlar dilerim.”

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