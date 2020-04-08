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Özçınar: Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için çalışıyoruz

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Özçınar: Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için çalışıyoruz
Özçınar: Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için çalışıyoruz

Ülkemizde koronavirüsle mücadele sürerken hükümetin aldığı tedbirlerin yanısıra yerel yönetimler de hummalı bir çalışma içerisinde..

Bu çerçevede Güzelyurt Belediyesi de kendi sorumluluk alanında çalışmalarını sürdürüyor.

Konuyla ilgili olarak BRT’ye konuşan Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, yaptıkları çalışmaları anlatarak, vatandaşlara da evde kalmaları ve acil ihtiyaçlar olmadığı sürece dışarıya çıkmaması çağrısını yineledi.

Özçınar, ülke olarak hassas bir süreçten geçildiğini ve bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatmak için çalıştıklarını belirterek, insanların evde kalmasının bu mücadelede en önemli ayak olduğunu vurguladı.

Belediye olarak bölgede eczaneler, marketler gibi açık olan işletmelerin hijyen kurallarına riayet etmesi konusunda denetleme çalışmaları yaptıklarını anlatan Özçınar, bu süreçte genel olarak vatandaşların da kurrallara uyduğunu görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Özçınar, narenciyede hasatın sürdüğüne de işaret ederek, bu konuda da işletmelerin, fabrikaların ve işçilerin uyması gereken kurallara riayet etmesinin çok önemli olduğunu ve konuyla ilgili denetimlerin sürdüğünü ifade etti.

İlçeler arası giriş çıkışların yasaklanmasının ardından Güzelyurt İlçesine giriş olan Serhatköy ve Kalkanlı noktalarında polisle birlikte Belediye ekiplerinin de görevde olduğunu kaydeden Özçınar, bu noktalarda araçların dezenfekte edildiğine ve vatandaşların sıcaklık ölçümlerinin yapıldığına, bu süreçte de vatandşların görevlilere yardımcı olmasının gereğine vurgu yaptı.

Güzelyurt ilçesinde 100’e yakın ev karantinasında bulunan vatandaşın sürelerinin dolduğunu ve herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten Özçınar, bugün sabah itibariyle Güzelyurt’taki KYK yurtlarına yerleştirilen İngiltere’den ülkemize gelen vatandaşların da en iyi şekilde bu süreci atlatacağını ve ailelerin rahat olarak İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye uygun hareket etmesini istedi.

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