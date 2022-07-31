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Özçınar: Büyük heyecan coşkusu içerisindeyiz

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Özçınar: Büyük heyecan coşkusu içerisindeyiz
Özçınar: Büyük heyecan coşkusu içerisindeyiz

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre Özçınar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 46’ıncı, Türk Mukavemet Teşkilatı’nın 64’üncü ve Kıbrıs’ın Osmanlı Devleti tarafından fethinin 451’inci yıl dönümünü kutladı.

“Bu üç önemli yıl dönümünü kutlamanın büyük heyecan coşkusu içerisindeyiz” diyen Özçınar, 1 Ağustos tarihinin Kıbrıs Türk Halkının eşit, özgür ve güven içinde yaşamak için verdiği çetin mücadeleyi ve varlığı ile ilgili ortaya koyduğu direnişi simgeleyen çok özel bir gün olduğunu vurguladı.

Özçınar mesajında, “Kıbrıs Türk halkının, bu topraklarda özgürce, eşitlik ve güven içinde yaşaması için verilen mücadeleyi en kalbi duygularımla selamlar, canlarını feda ederek bizleri bugünlere ulaştıran aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hayatta olan tüm mücahit ve gazilerimize ise şükran ve saygılarımı sunarım. Kıbrıs Türkü’nün her zaman yanında olan Anavatan Türkiye’ye, tüm TSK ve GÜV. K.K. mensuplarına teşekkür eder, halkımızın ‘1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı kutlarım” ifadelerine yer verdi.

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