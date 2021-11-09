  • BIST 1.616,810
  • Altın 569,93
  • Dolar 9,7137
  • Euro 11,2575
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Özçınar: Büyük Önder’in Çizdiği Yol, Bugün Olduğu Gibi Yarın Da Bizlere Rehber Olacak

» »
Özçınar: Büyük Önder’in Çizdiği Yol, Bugün Olduğu Gibi Yarın Da Bizlere Rehber Olacak
Özçınar: Büyük Önder’in Çizdiği Yol, Bugün Olduğu Gibi Yarın Da Bizlere Rehber Olacak

Atatürk 83’üncü Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, kalplerimizde yaşamaya devam edecek olan Büyük Önder’in çizdiği yol, bugün olduğu gibi yarın da bizlere rehber olacaktır” dedi.
 

Özçınar yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83. yılında saygıyla andı.
 

İlke ve devrimlerini, ilk günden benimseyen Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duyduğunu vurgulayan Özçınar, Büyük Lider Atatürk’ün fikirleri ve emanetini gelecek nesillere aktarmanın ise en önemli görevleri olduğunu kaydetti. 
 

Mahmut Özçınar, “Gururla, gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğimiz Ulu Önder’i, sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalışma Dairesi,  2021 Yılı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlık Sertifikası Sınavı  için başvuru kabul edecek09 Kasım 2021 Salı 13:12
  • YÖDAK'tan da GAÜ'ye tepki...09 Kasım 2021 Salı 12:40
  • Mağusa'da çıkan malzeme kavgasında parmağını kırdı09 Kasım 2021 Salı 12:39
  • Margagertrud Buchaard'ın ölüm nedeni belli oldu09 Kasım 2021 Salı 12:38
  • Manga: Atatürk yolumuza ışık olmaya devam ediyor09 Kasım 2021 Salı 12:36
  • Sennaroğlu: Kıbrıs Türkü Ulu Önder Atatürk’ü asla unutmayacaktır09 Kasım 2021 Salı 12:29
  • Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), İrlanda’nın 25 bin Euro bağışta bulunduğunu açıkladı09 Kasım 2021 Salı 12:20
  • Atatürk Kupası müsabakaları başladı09 Kasım 2021 Salı 12:15
  • Bağımsızlık Yolu Parti Merkezi Lefkoşa Dereboyunda açıldı!09 Kasım 2021 Salı 11:49
  • Atakan: Bu alanı siyasete kurban etmeyelim09 Kasım 2021 Salı 11:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti