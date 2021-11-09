Özçınar: Büyük Önder’in Çizdiği Yol, Bugün Olduğu Gibi Yarın Da Bizlere Rehber Olacak

Atatürk 83’üncü Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, “Bedenen aramızdan ayrılmış olsa da, kalplerimizde yaşamaya devam edecek olan Büyük Önder’in çizdiği yol, bugün olduğu gibi yarın da bizlere rehber olacaktır” dedi.



Özçınar yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 83. yılında saygıyla andı.



İlke ve devrimlerini, ilk günden benimseyen Kıbrıs Türk halkının, Atatürk’e çok büyük sevgi ve bağlılık duyduğunu vurgulayan Özçınar, Büyük Lider Atatürk’ün fikirleri ve emanetini gelecek nesillere aktarmanın ise en önemli görevleri olduğunu kaydetti.



Mahmut Özçınar, “Gururla, gösterdiği yolda ilerlemeye devam edeceğimiz Ulu Önder’i, sevgi, saygı, rahmet ve özlemle anıyorum” dedi.