Özçınar Cumhuriyet’in 37. Kuruluş Yıldönümü Törenine Katıldı

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. kuruluş yıldönümü nedeniyle bugün Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene katıldı.

Güzelyurt’ta saat 10:00’da protokol sırasına göre çelenklerin konmasıyla başlayan Törende, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bayraklar göndere çekildi.

Buradaki tören yıldönümü özel defterinin imzalanmasıyla sona erdi.

Özçınar yıldönümü özel defterine şunları yazdı; “Ulu Önder Atatürk’ün huzurunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37. Kuruluş Yıl dönümünde yaşadığımız haklı gurur, mutluluk, birlik ve beraberliğimizle bu güzel adamızı yarınlara taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu mutlu günümüzde geçmişten ders alarak yarınlara daha emin ve kararlı tutumumuzla ülkemiz için çalışarak gelecek kuşaklara bu günkünden daha güzel bir ülke miras bakmak için, yarın bu günden daha fazla çalışmalıyız. Türk ulusunun özgürlük mücadelesinin eşsiz yaratıcısı Aziz Atamın izinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sonsuza dek savunucusu olarak bu günlere gelmemizde vatanı için toprağı kanı ile sulayan Aziz Şehitlerimizin huzurunda saygı ile eğilir kahraman gazilerimizi şükranla anarım”.

Arkeoloji Müzesi önünde devam eden yıldönümü kutlama töreni Protokol tarafından tören birliklerinin denetlenmesiyle başladı.

Kaymakamlık adına Şehit Turgut Ortaokulu Sosyal Bilgiler Öğretmeni Laika Yurt günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, 15 Kasım 1983 tarihinin takvime düşen sıradan bir gün değil Kıbrıs Türk halkının en kutsal hazinesi olan KKTC’nin dünyaya ilan edildiği gün olduğunu vurguladı.

Tören, Şehit Turgut Ortaokulu öğrencilerinden Görkem Pınar’ın “Özgürlük ve Barış Marşı” adlı şiiri okumasının ardından Güzelyurt Belediyesi Halk Dansları ekibinin halk dansları gösterisi ile devam etti.

Tören, resmi geçitle sona erdi.