Özçınar Denktaş’ı Andı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 9’uncu ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andı.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 9’uncu ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andı.

Özçınar yazılı açıklamasında, tüm hayatını Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC’nin bağımsızlığına adayan büyük devlet adamı Denktaş’ın, ortaya koyduğu mücadelenin, genç nesillere rehberlik edeceğini, tarihteki ve kalplerindeki yerini daima koruyacağını kaydetti.

“Görevimiz, kurarak bizlere emanet ettiği devletimize sahip çıkmak, verdiği varoluş mücadelesini yücelterek yolumuza devam etmektir” diyen Özçınar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, cesareti, sergilediği kararlı duruşu ile topluma liderlik eden, tüm dünyanın takdir ettiği Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacak.

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik, merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, yüce hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”