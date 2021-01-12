  • BIST 1.542
  • Altın 448,007
  • Dolar 7,4881
  • Euro 9,1010
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAPilli: 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

Özçınar Denktaş’ı Andı

» »
Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 9’uncu ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andı.
Özçınar Denktaş’ı Andı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı, 9’uncu ölüm yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle andı.

Özçınar yazılı açıklamasında, tüm hayatını Kıbrıs Türkü'nün ve KKTC’nin bağımsızlığına adayan büyük devlet adamı Denktaş’ın, ortaya koyduğu mücadelenin, genç nesillere rehberlik edeceğini, tarihteki ve kalplerindeki yerini daima koruyacağını kaydetti.

“Görevimiz, kurarak bizlere emanet ettiği devletimize sahip çıkmak, verdiği varoluş mücadelesini yücelterek yolumuza devam etmektir” diyen Özçınar, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı, cesareti, sergilediği kararlı duruşu ile topluma liderlik eden, tüm dünyanın takdir ettiği Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacak.

Hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak halkına önderlik, merhum Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı rahmetle anarken, yüce hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sadıkoğlu: “Hak, eşitlik ve özgürlük davasına ömrünü adadı”12 Ocak 2021 Salı 13:13
  • Arkadaşlarına Rulette hileyle para kazandırdı12 Ocak 2021 Salı 13:04
  • 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı Komitede12 Ocak 2021 Salı 12:58
  • Dava arkadaşları, vefatının 9. Yılında Rauf Denktaş'ı anlattı12 Ocak 2021 Salı 12:49
  • Sürücülerin dikkatine!12 Ocak 2021 Salı 12:45
  • MEMUR-SEN, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın Vefatının 9. Yıldönümü Nedeniyle Anma Mesajı Yayımladı12 Ocak 2021 Salı 12:42
  • Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş 9’uncu Ölüm Yıldönümü Olan Yarın Anılacak12 Ocak 2021 Salı 12:36
  • Özçınar Denktaş’ı Andı12 Ocak 2021 Salı 12:32
  • Kamuda Yetkili Sendikalar Maliye Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı12 Ocak 2021 Salı 12:31
  • DAÜ PER-SEN “Yüz Yüze Eğitim" Talep Etti12 Ocak 2021 Salı 12:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti