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Özçınar: Dr. Küçük kalplerde çok özel bir yere sahiptir

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Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, hayatını Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesine adayan, çok kıymetli, büyük devlet adamı, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, gelecek nesillere anlatmanın görevleri olduğunu vurguladı.
Özçınar: Dr. Küçük kalplerde çok özel bir yere sahiptir

Özçınar, özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 39. ölüm yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“Özgürlük Mücadelesi Liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü, ebediyete intikalinin 39. yılında saygı ile anıyoruz.

Hayatını Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesine adayan, çok kıymetli, büyük devlet adamı, Dr. Fazıl Küçük’ün anısını yaşatmak, gelecek nesillere anlatmak hepimizin görevidir.

Dr. Küçük, verdiği onurlu mücadele ile gururlandığımız, yardımsever ve mütevazi kişiliğiyle kalplerde çok özel bir yere sahiptir.

Her zaman gururla hatırlayacağımız, liderimiz Dr. Küçük’ü özlem ve rahmetle anarken yüce hatırası önünde saygı ve minnetle eğiliyorum.”

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