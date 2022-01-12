Özçınar: Emanet Ettiği Devletine Sahip Çıkacağız

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk halkının dünyanın takdir ettiği lider Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacağını vurgulayarak, “Emanet ettiği devletine sahip çıkacağız” dedi.

Özçınar, 10’uncu ölüm yıl dönümü Kurucu Cumhurbaşkanı’nı rahmet ve özlemle andıklarını belirtti.

Halkını seven, mütevazi kişiliğiyle tanınan Denktaş’ın hayatını Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne ve egemenliğine adadığını kaydeden Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, şunları da kaydetti:

“Ortaya koyduğu mücadele, genç nesillere rehberlik edecek. Kıbrıs Türk halkı, tüm dünyanın takdir ettiği lider Rauf Raif Denktaş’ı asla unutmayacak ve emanet ettiği devletine sahip çıkacak. Eksikliği her geçen gün daha fazla hissedilen Denktaş, tarihteki ve kalplerimizdeki müstesna yerini daima koruyacaktır.”